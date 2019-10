Avramopulosz: Törökország továbbra is az EU kulcsfontosságú partnere

A migráció okozta kihívások kezelését illetően Törökország továbbra is kulcsfontosságú partnere az Európai Uniónak – jelentette ki Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős tagja Brüsszelben szerdán.

Avramopulosz az európai migrációs stratégia keretében 2015 óta elért főbb eredményekről kiadott bizottsági jelentés bemutatásakor tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: mindkét fél továbbra is elkötelezett az Európai Unió és Törökország között 2016-ban létrejött migrációs megállapodás végrehajtása mellett.

Hozzátette: mivel az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy a közös kötelezettségvállalás teljes körűen megvalósuljon, nemrégiben tett ankarai látogatása során a felek azt újból megerősítették.

Törökországban mintegy 3,5 millió menekült él

„Törökországban mintegy 3,5 millió menekült él. Az értük végzett munkájáért az ország elismerést érdemel, ami egyebek mellett azt jelenti: az együttműködésünknek folytatódnia kell” – fogalmazott.

Törökországgal összefüggésben azt is hangsúlyozta, hogy az országra nehezedő nyomás, valamint a régió migráció okozta instabilitása még mindig aggodalomra ad okot. Erre tekintettel sürgős intézkedésekre van szükség a befogadási feltételek javítása, a görög szigetekről a szárazföldre történő transzferek fokozása és a nyilatkozat hatálya alá tartozó visszaküldések növelése érdekében.

A biztos hangsúlyozta azt is, hogy a Földközi-tengeren kimentett emberek elosztására vonatkozó máltai megállapodás azt jelenti, hogy több tagállam is hajlandó részt venni a gyakorlati szolidaritási intézkedésekben. Reményét fejezte ki, hogy a legtöbb tagállam csatlakozik a túlterhelt migrációs frontországokra nehezedő nyomást enyhíteni célzó egyezményhez.

Az EU minden korábbinál szorosabban együttműködik a tagállamokkal a migráció hatékonyabb kezelése, a külső határok megerősítése, az életmentés, az illegális érkezések számának csökkentése és a tényleges visszaküldések végrehajtása érdekében – tette hozzá.

Még mindig sokan veszítik életüket a tengeri átkelés során

A görög politikus elmondta: a kutatás-mentés terén tett erőfeszítések ellenére még mindig sokan veszítik életüket a tengeri átkelés során, ezért a bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy együttműködjön a tagállamokkal és támogassa az emberek kimentését követő partraszállás megkönnyítését. A bizottság jelentésében arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyenek részt a szolidaritási erőfeszítésekben, az ilyen intézkedések ugyanis ösztönzőleg hatnak a Földközi-tenger más részein jelentkező áramlások kezeléséhez – közölte.

Avramopulosz egyebek mellett elmondta azt is, hogy továbbra is szükség van a közös európai menekültügyi rendszer reformjára, egy erős és méltányos menekültügyi szabályozás alapjainak lefektetésére. Noha a bizottság minden szükséges javaslatot előterjesztett, a hatékony és fenntartható menekültügyi rendszer létrejöttéhez szükséges közös megközelítés továbbra is várat magára – emelte ki.

„Noha sok még a teendő és a helyzet továbbra is ingatag, sokkal jobban fel vagyunk készülve migráció jelenlegi és jövőbeli kihívásainak kezelésére, mint 2015-ben voltunk” – tette hozzá az uniós biztos.