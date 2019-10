Amerikai képviselők a csapatkivonást ellenző kétpárti határozati javaslatot terjesztettek be

Amerikai demokrata párti és republikánus törvényhozók a kongresszus elé terjesztettek egy kétpárti határozati javaslatot, amely ellenzi Donald Trump amerikai elnök döntését az amerikai csapatok kivonásáról Északkelet-Szíriából.

A Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke által nyilvánosságra hozott határozati javaslat felszólítja Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy azonnal vessen véget az egyoldalú lépéseknek a térségben, és tartsa tiszteletben a Szíriára vonatkozó megállapodásokat.

A Fehér Háztól azt követeli, hogy terjesszen elő konkrét tervet az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet végleges felszámolására. A határozati javaslat szerint a csapatkivonásról szóló katasztrofális elnöki döntés következtében káosz és bizonytalanság uralkodott el Észak-Szíriában, azért a kongresszusnak cselekednie kell.

Nancy Pelosi felszólította a képviselőház és a szenátus törvényhozóit, hogy támogassák a kétpárti határozati javaslatot.

A dokumentumról várhatóan szerdán szavaz a képviselőház.

A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki fegyveres csoport múlt szerdán indította meg a Béke Forrása fedőnevű hadműveletet Északkelet-Szíriában az YPG, továbbá az IÁ dzsihadista terrorszervezet tagjai ellen. Törökország vállalta ugyanis, hogy átveszi a kurd fegyveres csoporttól a térségben raboskodó IÁ-tagok felügyeletét azon a területen, amelyet majd az ellenőrzése alá von.

Az offenzíva deklarált célja az, hogy elhárítsa a Törökország déli határát Ankara szerint fenyegető terrorveszélyt, továbbá egy biztonsági övezetet létrehozva szavatolja a Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hazatérését. A török katonai beavatkozás azután vette kezdetét, hogy kivonult a térségből az amerikai hadsereg, amely kiképezte és modern fegyverekkel látta el az YPG-t az Iszlám Állam elleni harcban.

Kanada is felfüggesztette a fegyverszállításokat Törökországnak

Kanada is felfüggesztette ideiglenesen a fegyverszállításokat Ankarának amiatt, hogy a török hadsereg hadműveletet indított a kurd erők ellen Északkelet-Szíriában. A kanadai külügyminisztérium keddi közleménye szerint Törökország egyoldalú lépése aláássa a térség amúgy is törékeny stabilitását, súlyosbítja a humanitárius helyzetet, és kárt okoz a nemzetközi koalíció – amelynek Törökország is a tagja – elért sikereinek az Iszlám Állam elleni harcban.

Kanada emiatt felfüggeszti a Törökországba szállítandó kanadai termékekre, alapvetően fegyverekre vonatkozó exportengedélyek kiadását. Kanada és Törökország is tagja a NATO-nak. Kanada előtt több európai ország folyamodott hasonló lépéshez. A kanadai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Ottawa tavaly 116 millió dollár értékben adott el fegyvereket Törökországnak.