Veszélyt látnak a választójog 16 évre leszállításában egyes olasz pártok

A választási és állampolgársági törvény módosítását kezdeményezi az új baloldali olasz kormány. A tervezet szerint az országban született, vagy 12 éves koruk előtt odaérkezett külföldi gyerekek olasz állampolgárságot kapnának. Utóbbiak azzal a feltétellel, ha legalább öt évig olasz iskolába jártak, vagy 3-4 éves szakmai képesítést nyújtó oktatási intézményt végeztek.

Ezzel egy időben a választási jog gyakorlásának korhatárát is leszállítanák: 18 éves korról 16 évesre. Elemzők szerint így akár egészen 1,2 millióval is nőhet a szavazók száma, ami a politikai erőviszonyokat egyesek szerint a baloldal javára tolná el.

A javaslat parlamenti előkészítését az alkotmányügyi bizottság a múlt héten már meg is kezdte.

Az Olasz Testvérek párt aláírásgyűjtésbe kezdett a javaslat ellen,

Matteo Salvini, a Liga párt vezetője pedig azt üzente, ha kell, népszavazással fogja megakadályozni a kormány terveit.

A jobboldal is profitálhat

Egyes elemzők ugyanakkor arról is beszélnek, hogy a szavazók jelentős növekedése a jobboldal malmára hajtja a vizet, de ez csak akkor derül ki, ha elfogadják a javaslatot, és kiírnak egy választást Olaszországban – mondta el Szomráky Béla Olaszország-szakértő a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

A szakértő ugyanakkor a javaslat veszélyeire hívta fel a figyelmet. Szerinte ugyanis a 16 éves korral járó szavazási lehetőség még elég korai, bár nyilván ezzel a társadalom elöregedését akarják megakadályozni. Ezzel nincs is baj, de akkor szükséges lenne az iskolában egy olyan tantárgyat bevezetni, ahol arra tanítják a diákokat, hogy

mekkora felelősséggel jár egy szavazat a társadalom jövőjét érintően.

Ausztriában 2007 óta lehet 16 évesen szavazni, a választhatóság korhatára ugyanakkor ott is a 18. életév – erről beszélt Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Közölte, Magyarországon is lehet valakinek aktív választói joga, amennyiben házasságot köt és nagykorúsítják.

Olaszországban körülbelül 50 millió ember él, így a felmérések alapján ez az 1,2 millió csak 2–3 százalékot jelentene. Véleménye szerint azonban egy olyan párt esetében, amelyik komoly erőfölénnyel rendelkezik, mint például a Liga pártja is, ez a kis szám érdemben nem változtatna az eredményen.

A fiatalok nem szavaznának a régi pártokra

Megjegyezte, az elemzések arról is szót ejtenek, hogy a régi, öreg és lassan mozgó pártok nem számíthatnak majd a fiatalok szavazataira. Olaszország esetében ez a Demokraták Pártjára, vagy a Forca Italiara vonatkozna. Azt is elmondta, hogy nemrég volt az idősek világnapja, és ennek kapcsán készült egy olyan statisztika, mely szerint 40 százalékkal megnőtt az idősek aránya az Európai Unióban.

Ez azt mutatja, hogy egy

elöregedő társadalomban élünk,

amely önmagában egy hatalmas érték, de a kisebb és újabb pártok esetében nem feltétlenül számít jó tendenciának, mivel egy idősebb személy szinte minden téren, így a pártválasztás szempontjából is nehezen újít, és nem valószínű, hogy hosszú évek után egy másik pártot fog támogatni – tette hozzá.

Szomráky Béla arra hívta fel a figyelmet, hogy érdekes, hogy az olasz kormány most akarja bevezetni az állampolgárságot a migráns gyerekek számára. Mint mondta, e mögött valószínűleg az áll, hogy a migráció legnagyobb haszonélvezője a gazdasági régió, hiszen gyakorlatilag új fogyasztókat vonnak be az Európai Unióba. A pártok természetesen mást is látnak ebben, hiszen a migrációval újabb támogató szavazatokat szerezhetnek meg – jegyezte meg.

A migráció áldozatainak emléknapján tárgyalták a javaslatot

A törvénytervezetet Laura Boldini, a képviselőház volt elnöke jegyezte, aki néhány napja csatlakozott a Demokrata Párthoz (PD). A javaslat parlamenti előkészítését pedig a másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezette alkotmányügyi bizottság kezdte el. A javaslat azért kerül október 3-án az olasz parlamenti bizottság elé, mivel Olaszországban 2016 óta ezen a napon tartják a migráció áldozatainak emléknapját.