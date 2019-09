Új betelepítési kvótarendszerről dönthetnek Máltán

A migránsok automatikus elosztásáról, vagyis kvótákról próbál megállapodni négy ország holnap Máltán. A máltai-olasz-német-francia találkozó célja, hogy az érkező migránsok egy részét automatikusan átvegyék például Olaszországtól, majd ezután bírálják el a menedékkérelmüket. Ezzel véglegesen eltörölhetik a Matteo Salvini-féle szigort. Nincs megállás a Földközi-tengeren: az elmúlt napokban több száz migráns szállt partra Máltán, az olaszországi Lampedusán, Spanyolországban és Görögországban – közölte az M1.

A médiasátor már áll, a biztonságiak készülnek Málta fővárosában, hétfőn ugyanis ide érkeznek az unió úgynevezett elkötelezett országainak belügyminiszterei, hogy újra életet leheljenek a kvótarendszerbe.

Az egyik fő célország lett Málta

A helyszínválasztás nem véletlen. Málta, amelyet éveken keresztül elkerültek a migrációs válság hullámai, az elmúlt hetekben-hónapokban az egyik fő célország lett. Csak a hétvégén több mint 250 fekete-afrikait szállítottak Valetta kikötőjébe a máltai hadihajók. A szigetország kormánya azt szeretné, hogy ezek az emberek minél kevesebb időt töltsenek a nagyjából Budapest-méretű szigeten.

Ebben Málta partnere lehet az új olasz kormány. Mióta Matteo Salvini pártját a baloldali Demokrata Párt váltotta, az olasz kormányzat fő célja nem a migránsok bármi áron való távoltartása, hanem az érkezők elosztása lett. A szigorú törvényeket, amelyek gyakorlatilag kitiltották az olasz kikötőkből a civil szervezetek által működtetett hajókat, minden valószínűség szerint felfüggesztik.

Önkéntes alapú szétosztásról egyeztetnek

A tervek szerint egy olyan mechanizmusról egyeznek meg a résztvevők, amelyben az érkező migránsok negyedét Franciaország, negyedét Németország venné át, 10 százalék pedig Olaszországban maradna – mondta a Migrációkutató Intézet szakértője az M1-en. A többieket elvileg önkéntes alapon osztanák szét a tagállamok között.

„Egyelőre arról szólnak a hírek, hogy önkéntes átvétel lenne a maradék 40 százalék, azaz a tagállamok önkéntesen vehetnék át őket. Ez azonban kötelező jelleget ölthet, ha még mellé teszik a szankciókat is. Ha valamit nem szeretnék önkéntesen megcsinálni, de megbüntetnek érte, akkor az nyilvánvalóan már nem önkéntes dolog” – Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója.

Manfred Weber szerint a kötelező kvóták „blokád alatt” vannak

Manfred Weber az Európai Néppárt frakcióvezetője ugyanakkor cáfolta, hogy a kötelező kvótákat szeretnék visszahozni. A Welt am Sonntagnak adott interjújában azt mondta: azok úgymond blokád alatt vannak. Ezért az új Európai Bizottságnak egy teljesen új tervvel kell előállnia.

Hozzátette, hogy ugyan nélkülözhetetlen a tagállamok közötti, belső szolidaritás, „de most a külső határok védelmének és a származási országok megsegítésének van elsőbbsége”. A terv szerint a jövőben EU-s határvédelmi tisztségviselőknek kell a külső határoknál eldönteniük, hogy az érkezőknek van-e esélyük a menedékjog megszerzésére. Ha nincs, akkor azonnal ki kell toloncolni őket. Az, hogy mindez hogyan fér össze azzal, amit az olasz kormány tervez, egyelőre nem világos.

Görögországba is többen érkeznek

Komoly gondot okozhatnak a görögök is, ha például azt követelik, hogy ne csak az olasz és máltai kikötőkbe, hanem a görög szigetekre érkező migránsokra is vonatkozzon a kötelező elosztás. Az érkezések száma ugyanis ott is jelentősen megnőtt az elmúlt időben. Szeptember eleje óta már több mint 4000 illegális bevándorló érkezett Törökországból Leszbosz szigetére. Csak pénteken több mint 400-an.

Kérdéses Spanyolország helyzete is. Jelenleg baloldali, befogadáspárti kormány van hatalmon Madridban, de elvben ők is kérhetik, hogy a hozzájuk érkezett bevándorlók kerüljenek be az elosztási rendszerbe. Márpedig tavaly már Spanyolország volt az illegális migránsok első számú belépési pontja Európába, és a nyomás ott sem csökkent. Csak szombat éjszaka mintegy száz embert vettek a fedélzetükre spanyol hajók – közölte az M1 Híradó.

A címlapfotó illusztráció, a képen Európába igyekvő illegális bevándorlók az elszállításukat várják egy máltai rendőrségi buszon, miután a máltai haditengerészet P22-es hajója a bevándorlókkal a fedélzetén kikötött a Valletta melletti Floriana Marsamxetta-öblében levő Hay Wharf támaszponton 2019. szeptember 17-én. A migránsokat az olasz parti őrség vette fel a Földközi-tengeren, a máltai tengeri határ közelében. (Fotó: MTI/EPA/Domenic Aquilina)