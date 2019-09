Magyarország nem vállal betelepítési kvótát, visszaszállítási kvótát viszont igen

Ismét egy olyan időszak következik Európában, amikor növelni akarják a nyomást a bevándorlásellenes kormányokon, és újra megpróbálják az európai országok torkán lenyomni a kötelező kvótát – ezt mondta Szijjártó Péter reggel a Kossuth rádióban. A külügyminiszter aggasztó és veszélyes lépésnek nevezte, hogy az új olasz kormány megnyitotta a dél-olasz kikötőket az illegális bevándorlókat szállító hajók előtt. Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök Rómában, a jobboldali pártok találkozóján arról beszélt: Magyarország nem vállal bevándorlási kvótát, de szállítási kvótát igen. Vagyis felajánljuk segítségünket a migránsok hazaszállításában – hangzott le az M1-en.

Vastaps fogadta Orbán Viktort az Olasz Testvérek nevű jobboldali párt találkozóján. A magyar miniszterelnököt Giorgia Meloni pártelnök hívta Rómába, mint azt korábban az M1-nek elmondta azért, mert szeirnte a V4-ek és Magyarország példa lehet az igazi Európáért küzdő országok számára.

A magyar kormányfő felszólalása iránt hatalmas volt az érdeklődés. A római találkozó résztvevői többször felállva tapsolták a miniszterelnököt – aki római látogatásáról több videót is felöltött közösségi oldalára.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy azokban az országokban, ahol a baloldal került kormányra, ott beengedik a migránsokat és felemelik az adókat. Az olasz kormányfőnek üzenve pedig úgy fogalmazott: Magyarország készen áll, hogy segítséget nyújtson a migráció kezelésében, de

nem hajlandó befogadni egyetlen migránst sem.

„Abban mi nem tudunk segíteni, hogy bárhonnan, Mo területére migránsokat szállítsanak be. Ez lehetetlen. De abban tdunk segíteni, ha Önök végre elszánják magukat, hogy megvédik a határaikat. Abban tudunk segíteni. És ha elszánják magukat, hogy az itt lévő migránsokat haza vigyék mi abban tudunk segíteni. Bevándorlási kvótát nem vállalunk, szállításikvótát szívesen” – jelentette ki a miniszterelnök.

Vegyes reakciókkal fogadták a magyar kormányfő szavait

Az olasz külügyminiszter, reakciójában felesleges beavatkozásnak nevezte a magyar kormányfő szavait. Luigi di Maio kijelentette: nem engedi meg senkinek, hogy bírálja vagy támadja Olaszországot – közölte az M1.

Az Olasz testvérek nevű párt vezetője válaszképp azonnal

védelmébe vette a magyar miniszterelnököt.

Giorgia Meloni zavarbaejtőnek nevezte az olasz külügyminiszter kijelentését, főleg azután, hogy „a magyar miniszterelnök felajánlotta segítségét Olaszországnak a migráció megállításához. Luigi Di Maio egy olyan országot támad, amely jobban végzi munkáját mint a Conte-kormány”.

Giuseppe Conte egyébként szintén vendége volt az Olasz Testvérek párttalálkozójának. Az olasz miniszterelnök fogadtatása azonban vegyes volt, többen pédául az áruló szót kiabálták, amikor a migrációról beszélt, szerinte például a bevándorlók szétosztása a jó megoldás.

A Századvég jogi szakértője szerint az olasz kormányfő tart attól, hogy hazájában méginkább elterjed az a stabilan bevándorlásellenes értékrend amelyet a visegrádi országok is képviselnek.

Conte abba a helyzetbe kerülhet mint Merkel?

Ifj. Lomnici Zoltán azt mondta: „Ellent fog tudni állni annak a hibás politikának, amely nyilván úgy gondolkodik, hogy humantiráius szempontokat figyelmbe véve- jó legyek Macronnál és Merkelnél, behívom a migránsokat viszont nem szeretném magamnál tartani mert én okozom a bajt, de szeretném teríteni és ebben nem partnerek a V4-ek, éppen ezért Conte könnyen abba a helyzetbe kerülhet mint Merkel.”

Szijjártó Péter külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt: rendkívül aggasztó és veszélyes, hogy az új olasz kormány megnyitotta a dél-olasz kikötőket az illegális bevándorlókat szállító hajók előtt, mivel ez újabb lendületet adhat az illegális bevándorlási hullámnak – adta hírül az M1.

Úgy fogalmazott: Európában ismét egy olyan időszak következik, amikor növelni akarják a nyomást a bevándorlásellenes kormányokon, és újra megpróbálják az európai országok torkán lenyomni a kötelező kvótát.

Magyarország nem fogadja el a betelepítési kvótát

„Teljesen egyértelmű az álláspontunk, továbbra sem vagyunk hajladóak elfogadni a betelepítési kvótát, továbbra is a határok védelmét tartjuk első számú feladatunknak és továbbra is ragaszkodik azon joghoz, hogy kizárólag mi mondhatjuk meg, hogy kit engedünk be a saját országunkba , és kizárólag mi önthetünk arról,hog kikkel akarunk együtt élni, a helyzet az hogy rendkívül aggazstónbak tartjuk az olasz kormány döntését, van már éppen elég illegéálsi bevádnroló Európába, nem szabadna többek beengedni” – jelentette ki a külügyminiszter.

Szijjártó Péter egyúttal emlékeztetett arra: semmilyen jogi alapja nincs annak, hogy Magyarországra vagy bármely más uniós tagországra megpróbáljanak rákényszeríteni egy újfajta betelepítési kvótát.