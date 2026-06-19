Költözik a Dacia, más országban gyártják az autót

A Renault szlovéniai üzemébe helyezik át az új generációs Dacia Spring gyártását, Románia hoppon maradt, Kína a döntés legnagyobb vesztese.

Jelentős fordulóponthoz érkezik a Dacia egyik legfontosabb modelljének gyártása: a vállalat hivatalosan is megerősítette, hogy a következő generációs Spring már nem Kínában készül. Az Európa egyik legolcsóbb elektromos autójaként ismert modell gyártását Szlovéniába költöztetik, ami egyszerre jelent stratégiai előnyt a román márkának, miközben a korábbi kínai gyártóbázis elveszíti a modell előállítását.

A Dacia bejelentette, hogy a Spring név megmarad, az új generáció pedig továbbra is a márka alapfilozófiáját követi majd: tisztán elektromos hajtás, négy ülés, használható csomagtér és a lehető legalacsonyabb ár. A modell hivatalos bemutatóját az év második felére ígérik.

A legnagyobb változás azonban nem a technikában, hanem a gyártás helyszínében történik. Az eddigi Spring a Renault és a Dongfeng közös kínai üzemében készült, ami az elmúlt időszakban egyre nagyobb versenyhátrányt jelentett. Az Európai Unió ugyanis pótlólagos vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, miközben több támogatási program is előnyben részesíti az Európában készülő modelleket – írja a román Adevarul.

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Bár a Dacia román márka, az új Spring nem a mioveni gyárban készül majd. A Renault-csoport a szlovéniai Novo Mestóban működő üzemet választotta, ahol a következő generációs elektromos Renault Twingo gyártása is zajlik majd. Ez némileg meglepő döntés, hiszen a Dacia hagyományosan Romániához kötődik, a vállalat azonban láthatóan a csoportszintű hatékonyságot helyezte előtérbe. A szlovén gyár már rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és technológiai alapokkal, amelyekre az új elektromos modellek gyártásához szükség van.

A döntés legnagyobb vesztese ugyanakkor Kína lehet. A Spring eddigi sikere jelentős részben a kínai gyártás alacsony költségeinek volt köszönhető, most azonban az európai kereskedelempolitika és a helyi gyártás ösztönzése miatt a modell kikerül az ázsiai ország üzemeiből.

A Dacia egyelőre nem közölte az új Spring árát, de a Renault korábbi tájékoztatása alapján

az új modell induló ára várhatóan 18 ezer euró (mintegy 7,2 millió forint) alatt marad.

Ez azt jelentené, hogy a Spring továbbra is az európai piac egyik legkedvezőbb árú villanyautója lehet.

A jelenlegi modell egyes piacokon már 16 900 eurótól (közel 6,8 millió forinttól) elérhető, bár az ár országonként és az állami támogatások függvényében jelentősen változhat. Az új Spring várhatóan már nem sokban hasonlít majd a jelenlegi, kínai eredetű modellre. Az autó a Renault új elektromos Twingójával közös műszaki alapokat használhat, ami modernebb technológiát és az európai piac igényeihez jobban igazodó konstrukciót jelenthet.

A jelenlegi Spring ugyanakkor már a 2026-os modellévre is komoly frissítést kapott: megjelentek a 70 és 100 lóerős változatok, az új, 24,3 kilowattórás LFP akkumulátor, valamint a WLTP-ciklus szerint akár 225 kilométeres hatótáv. Az elmúlt öt évben közel 210 ezer példány talált gazdára Európában, ami egyértelműen bizonyította, hogy jelentős kereslet van az egyszerű, megfizethető elektromos autók iránt. A gyártás Európába költöztetésével a Dacia nemcsak a vámkockázatokat csökkentheti, hanem jobb pozícióba kerülhet azokban az országokban is, ahol az elektromosautó-támogatások egyre inkább az uniós gyártású modelleket részesítik előnyben. Ez a következő években legalább olyan fontos versenyelőny lehet, mint maga az alacsony ár – olvasható a Világgazdaságban.

Kiemelt kép: Romániában gyártott Dacia típusú személygépkocsikat szállító hosszú teherszerelvény vár tovább indulást engedélyező szabad szemaforjelzésre (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)