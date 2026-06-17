Bejelentette a Mol: megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról

A NIS jelenleg amerikai szankciók hatálya alatt áll orosz tulajdonosi háttere miatt. A Reuters adatai szerint a Gazprom Neft és a Gazprom együttesen 56,16 százalékos részesedéssel rendelkezik a szerb olajvállalatban, míg a szerb állam 29,9 százalékot birtokol. A tervezett tranzakció keretében a Mol venné át az orosz többségi részesedést.

Az egyezség a NIS tervezett tulajdonosi átrendeződésének része, amelynek célja a szankciós kockázatok kezelése és Szerbia energiaellátásának biztosítása.

Az aláírt megállapodás azonban még nem jelenti az ügylet lezárását, ehhez az amerikai pénzügyminisztérium illetékes szerve, az OFAC jóváhagyása is szükséges. Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter korábban azt közölte, hogy Belgrád és a Mol minden nyitott kérdésben megállapodott. A Reuters szerint az egyezség része lehet az is, hogy a szerb állam további ötszázalékos részesedést szerez a NIS-ben.

A vállalat kulcsszerepet játszik Szerbia energiaellátásában, mivel a pancsovai finomító az ország egyetlen olajfinomítója. A Mol korábban jelezte, hogy a finomító termelését a jelenlegi szinten tartaná. A tranzakció véglegesítéséről várhatóan az OFAC dönt, amelynek jóváhagyása esetén folytatódhat a tulajdonosi átalakítás. Ennek hiányában ugyanakkor továbbra is bizonytalanság övezheti a NIS működését és a szerbiai üzemanyagpiacot.

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