Szakértők szerint nem oldja meg az olajválságot a Hormuzi-szoros megnyitása

Az olaj ára akár még egy évig is magasabb lesz a háború előttinél azt követően, hogy megnyílik a Hormuzi-szoros.

Az amerikai–iráni megállapodás bejelentése és a Hormuzi-szoros megnyitása ugyan azonnal az olaj árának drasztikus csökkentéséhez vezetett, ez azonban egyelőre nem oldja meg az energetikai ellátási válságot. A világ országai a háború ideje alatt kénytelenek voltak a stratégiai tartalékokhoz nyúlni, amelyeknek a feltöltése tartósan a korábbinál magasabb szinten tartja majd az olajárakat.

A világ fellélegzett a megállapodás hírére, azonnal zuhanni kezdett az olaj ára, a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) nyersolajfajta is maradt azonban hordónként 80 dollár felett hétfőn reggel.

Ez ugyan messze van a 126,4, illetve 119 dolláros márciusi csúcstól, de a háború előtti 60 dollár körüli szinttől is.

Egyes szakértők szerint már vissza sem fog térni oda, az olajár tartósan magas maradhat a beépített geopolitikai kockázati prémium, és amiatt, hogy újra fel kell tölteni az alaposan kimerített készleteket. Különösen igaz ez az Egyesült Államok esetében, amely az energiaválságot kihasználva a világ legnagyobb olajexportőrévé vált, a kivitel üteme azonban tarthatatlan, mert leapasztotta az ország tartalékait.

A The Wall Streeet Journal tudósítása szerint az amerikai olajipari vállalatok vezetői egy ideje már kongatták a vészharangokat, mert a tartalékok majdnem kritikus szintre süllyedtek. Mike Wirth, a Chevron olajvállalat vezérigazgatója többször is figyelmeztetett arra, hogy az ellátási válság hamarosan világszerte érezhetővé válik. Neil Chapman, az Exxon Mobil olaj- és gázcég második embere szerint az Egyesült Államok közeledik az eddig példátlan készletszintekhez. Mások, például Wil VanLoh, a Quantum Capital Group magántőke-társaság képviselője szerint rosszra fordulnak a dolgok. A Hormuzi-szoros zárlata miatt kiesett mennyiségre utalva kijelentette: „A világon még soha nem tűnt el a piacról napi tízmillió hordónyi olaj.”

A lap emlékeztetett, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai márciusban több mint 400 millió hordó felszabadításáról döntöttek, az Egyesült Államok mintegy 66 millió hordó olajat dobott piacra az 1975-ben, az arab olajembargó után létrehozott stratégiai tartalékaiból.

A Trump-adminisztráció összesen 172 millió hordó felszabadítását engedélyezte – ha a jelenlegi ütemben folyt volna a kivétel, szeptember elejére az amerikai készletek történelmi mélypontot jelentő 243 millió hordóra csökkentek volna.

Ez azt jelentené, hogy onnantól kezdve az Egyesült Államok, a világ legnagyobb olajtermelője nem lett volna képes reagálni a világszintű új olajellátási zavarokra vagy olyan természeti katasztrófákra, mint a hurrikánok, amelyek megzavarhatják az üzemanyag-ellátási láncokat.

A probléma méretének érzékeltetéséhez elég emlékeztetni arra, hogy 2009-ben történelmi rekordot jelentő több mint 700 millió hordó volt az amerikai stratégiai olajtartalék.

A Perzsa-öbölben rekedt tankerek csak a Hormuzi-szoros megnyitására várnak, hogy felhúzzák a horgonyt, és a forgalom hamarosan megindulhat, bár elemzők szerint kérdéses, hogy a forgalom elérheti a korábbi napi 130–150 hajót.

Várhatóan hónapok kellenek majd ahhoz is, hogy a térségbeli energetikai vállalatok visszatérjenek a háború előtti termelési szintre, ami szintén tartósan magasan tarthatja az olajárakat. A The Business Standard által megkérdezett elemzők szerint ezért a kulcsfontosságú vízi út megnyitásának nem lesz azonnali hatása az ellátásra. „Időbe fog telni, mire a hajótulajdonosok megnyugodnak, rendelkezésre állnak a biztosítások, újraindítják a kitermelést és feldolgozást” – mondta a lapnak Daniel Evans, az S&P Global Energy üzemanyag- és finomítókutatásért felelős globális vezetője.

Először az öbölben rekedt hajóknak ki kell jönniük a szorosból, majd új tartályhajóknak kell beérkezniük berakodásra, ehhez pedig garantált biztonságra van szükség – tette hozzá. Az olajtankerek ráadásul lassan mozognak, hónapokba telik, mire elérnek a Perzsa-öbölből távoli vásárlókhoz a feldolgozásra váró kőolajjal. További nehézség, hogy el kell távolítani az Irán által telepített aknákat, ami szintén hónapokba telhet, utána pedig meg kell győzni a biztosítókat, hogy biztonságos az áthaladás.

A Perzsa-öbölben rekedt hajók „kipucolásához” és az olajtermelés felpörgetése miatt Aszaoka Takahiro, az Itochu Research Institute vezető közgazdásza szerint három hónapba telhet, mire a forgalom megközelíti a háború előtti szintet.

Aszaoka a Nikkei Asia gazdasági portálnak nyilatkozva úgy becsülte, hogy másfél hónap szükséges a leállított olajmezők 80 százalékának újraindításához, a maradék 20 százalék esetében pedig még több idő szükséges.

A IEA becslése hasonló, aszerint a konfliktus június eleji lezárása esetén a kínálat a július–szeptemberi negyedévtől lassan állna helyre, de csak októberben érné utol a keresletet. Májusi jelentésük szerint az addigra kialakuló szerény többlet alig kezdi ellensúlyozni a február vége óta felhalmozódott készlethiányt.

Még bizonytalanabbá teszi a helyzetet, hogy egyelőre nem tudni pontosan, milyen károkat szenvedtek a konfliktus idején a térségbeli olaj- és gázmezők, olajvezetékek, finomítók, kikötők.

Csak a szoros megnyitása után küldhetik a helyszínre a külföldi cégek a szakértőket a károk felmérésére, ezt követi a szükséges berendezések odaszállítása, a létesítmények javítása és tesztüzemek elvégzése, ami egy elemzője szerint szintén legalább két-három hónapot vesz igénybe. Mindennek következtében Aszaoka úgy véli, hogy a WTI határidős ára a szoros forgalmának normalizálásáig marad hordónként 65-70 dolláros szinten.

Takasima Juki, a japán Nomura Securities pénzügyi szolgáltató közgazdásza szerint viszont

2027 szeptemberéig nem megy le az olaj ára 65 dollárra.

Európa számára különösen rossz hír, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében a szoros megnyitása után visszaeshetnek ugyan az árak a háború előtti egymillió brit hőegységenkénti tízdolláros szintre, de Alex Froley, az ICIS árucikk-tanácsadó cég vezető LNG-elemzője szerint arra már nem számítanak, hogy az árak tíz dollár alá mennek, ahogy azt korábban várták – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

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