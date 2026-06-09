Nincs vége az energiaválságnak, újra egekbe szökhetnek az árak

A Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság jeleként megugrott a szén ára az ázsiai piacokon. A háttérben az Indonézia által bejelentett exportkorlátozások és a várhatóan növekvő erőművi kereslet áll.

Az ázsiai árak benchmarkjaként szolgáló ausztrál Newcastle határidős ügyletnél 148,75 dollárra emelkedett tonnánként pénteken a kőszén ára, ami 2024 augusztusa óta a legmagasabb érték, ugyanakkor távol van az orosz–ukrán háború kitörése utáni csúcsoktól, amikor elérte a tonnánként 400 dollár fölötti árat.

A szén ára így is mintegy 40 százalékot emelkedett idén, ami már hasonló mértékű drágulás jelent, mint ami az olaj esetében történt.

Indonézia a múlt hónapban jelentette be, hogy kormányzati felügyelet alá vonja a kulcsfontosságú nyersanyagok exportját, köztük például a nikkelét vagy a szénét, ám a júniusban bevezetett rendszer nem indult zökkenőmentesen, így egyes szállítmányok késve indultak csak útnak – írja a Bloomberg, hozzátéve, hogy a piaci szereplők szerint Ausztrália töltheti be a hiányt.

A szén ára nemcsak a kínálati oldal zavarai miatt emelkedik, a kereslet is várhatóan növekedni fog, miután a közelgő hőség olyan nagyfogyasztó országokban fokozza a légkondicionálói igényeket Ázsiában, mint például Kína.

Végezetül az energiahordozók piacán megkerülhetetlen a Hormuzi-stzoros lezárása, melyen keresztül halad át a globális LNG-kínálat mintegy ötöde. Bár a földgáz-kínálatnak a cseppfolyósított változat csak kisebb részét fedi le, olyan országok, mint Japán vagy Dél-Korea a széntüzelésű erőművek felpörgetésével válaszol az LNG hiányára. Japánban a széntüzelésű erőművek már most is magasabb fokozaton működnek, mint az előző év azonos időszakában.

Délkelet-Ázsiában más országok is a szénhez fordulhatnak az LNG hiánya miatt. A kínai vegyipar pedig a kőolaj vagy a földgáz helyett használja alapanyagként a szenet. A piac feszességét jelzi, hogy a határidős árak görbéje megfordult, és szemben a megszokott, a jövőben magasabb árakat jelző mintázattal, most a minél korábbi szállításokhoz kapcsolódnak a magasabb árak – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

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