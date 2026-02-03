Friedrich Merz eltörölné a nyolcórás munkanapot Németországban

Friedrich Merz német kancellár egy munkaerőpiaci forradalom részeként még az idén eltörölné a nyolcórás munkanapot és bevezetné helyette a rugalmas munkaidőt. A nyolcórás munkanap eltörlése mellett számos érv szól, bár a napi munkaidő megváltozását nem mindenki dolgozó tudná jól kezelni.

Látványos foglalkoztatáspolitikai változtatásokra készül Friedrich Merz németországi kancellár jobbközép koalíciós kormánya.

A csomag fő eleme a nyolcórás munkanap megszüntetése,

amit egyfajta munkaerőpiaci forradalomnak is minősített a német sajtó – írta a Világgazdaság.

A gazdasági lap felidézte: az utóbbi időben a konzervatív kormánypártokon, a CDU/CSU szövetségen belül is felmerültek olyan elképzelések, amelyek a részmunkaidős foglalkoztatáshoz való jog és a telefonon keresztül adminisztrálható táppénz lehetőségének eltörlését szorgalmazzák. Ehhez képest egy másik vitatott kérdés a napi maximális munkaidő, amely helyett most heti szintű maximumot vezetnének be.

A CDU abban reménykedik, hogy a változás nemcsak a középvállalkozásoknak lesz előnyös, hanem az alkalmazottaknak is nagyobb rugalmasságot biztosít.

A szülők például hosszabb ideig dolgozhatnának, majd utána több szabadidejük lenne.

Ugyanakkor, mint a Világgazdaság megjegyezte, a munkavállaló szempontjából hátrányai is lehetnének a rugalmas munkaidőnek:

a szülő bizonyos napokon nem tudná időben elhozni a kisgyerekét az iskolából, óvodából vagy a bölcsődéből,

a késői hazajutás miatt borulna a kisgyerekek esti ellátása, ritmusa, csökken az alvásideje.

a munkavállalói több szabadideje nem feltétlenül hasznosítható a család javára, ha a gyermekek ezalatt nincsenek is otthon.

sérül a munkavállalónak a napi egészséges életvitelhez való hozzáférése is, amit nem feltétlen pótol a későbbi, rövidebb, vagy munka nélkül tölthető munkanap.

Christoph Ploss, a CDU politikusa mindazonáltal a Bildnek elmondta, hogy „még az év vége előtt” meg szeretnék hozni a rugalmas munkaidőre vonatkozó döntés. A CSU főtitkára, Martin Huber pedig a müncheni Merkur újság megkeresésére megerősítette, hogy folynak a fenti egyeztetések. Válaszában a rugalmas munkaidőt helyesnek és szükségesnek nevezte, mondván, hogy az lehetővé teszi a munkavállalóknak és a munkáltatóknak, hogy egyéni és személyre szabott modelleket találjanak a családi és szakmai élet jobb megszervezésére.

Érvelése szerint a rugalmas munkaidő már a mai valóságot tükrözi. Úgy látja, hogy például a szálloda- és vendéglátóiparban a jelenlegi szabályozások teljesen kivitelezhetetlennek bizonyulnak. „A heti munkaidő új modelljével különösen a kisvállalkozásoknak és a vidéki vállalkozásoknak segítünk. A maximális heti munkaidő új szabadságokat és lehetőségeket teremt a munkavállalóknak és a munkáltatóknak a modern munka világában” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár a sajtó képviselõinek nyilatkozik az uniós tagállamok csúcstalálkozója elõtt Brüsszelben 2025. december 18-án. MTI/AP/Omar Havana.