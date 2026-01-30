Váratlan döntés született, meghiúsulhat Donald Trump nagy üzlete

A panamai legfelsőbb bíróság semmisnek nyilvánította azt a szerződést, amely alapján egy hongkongi vállalat a Panama-csatorna két végén található kikötőt üzemelteti – számolt be az MTI. Ráadásul ez az a két kikötő, amelyeknek a megvásárlását tavaly tavasszal bejelentették az amerikaiak, miután Donald Trump elnök és vezető tisztségviselők közölték, hogy mindenképp szükségük van rájuk.

Mint arról korábban írtunk, 2025 tavaszán a Panama-csatorna két végén lévő kikötők hongkongi üzemeltetője, a Hutchison Ports nevű vállalat bejelentette, hogy eladja egy amerikai konzorciumnak a kikötőkben lévő részesedése nagy részét. Ez utóbbit a BlackRock nevű befektetési társaság, illetve a Mediterranean Shipping Company vállalat vezette, és 14,21 milliárd dollárért szereznek 80 százalékos részesedést.

Az amerikai kormány előzőleg közölte, hogy a fontos vízi utat gyakorlatilag Kína működteti a kikötők révén (noha Panama és Kína tagadta ezt), és ezzel indokolták, hogy meg kell szerezniük a céget.

Most viszont a panamai legfelsőbb bíróság kimondta, hogy

alkotmányellenesek azok a licencfeltételek, amelyek alapján a Hutchison Porrts üzemelteti a Panama csendes-óceáni partján fekvő Balboa, valamint az atlanti oldalon fekvő Cristobal kikötőit.

A CK Hutchison leányvállalata, a Panama Ports Company az 1990-es éve óta rendelkezik meghosszabbított koncessziós szerződéssekkel a két kikötő konténertermináljainak üzemeltetésére, de a vízi út üzemeltetése nem tartozik a céghez. A bírósági döntés egy olyan ellenőrzést követően született, amely aggályokat vetett fel a szerződések megújításának módjával kapcsolatban, így például a versenyképes ajánlattételi eljárás hiányát illetően.

A csütörtökön hozott döntés meghiúsíthatja a hongkongi cégnek azt a tervét, hogy eladja a két panamai terminált és más kikötőket a BlackRock és a Mediterranean Shipping Company vezette konzorciumnak.

A globális kereskedelem legalább 5 százaléka zajlik a Panama-csatornán keresztül. A hongkongi tőzsdén jegyzett CK Hutchison árfolyama 4,68 százalék mínuszban zárt pénteken.

A szorost érintő ügyletről korábban ebben az interjúnkban is szó esett.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)