Peking szerint megállapodást kötöttek az Európai Unióval a kínai elektromos járművek ügyében

Kína megállapodásra jutott az Európai Unióval (EU) a kínai gyártású járművek (EV) uniós exportját érintő kereskedelmi vitában – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.

A kínai fél tájékoztatása szerint az egyezség értelmében az EU iránymutatásokat ad ki a kínai autóexportőrök számára alkalmazandó minimumárakról. A kínai kereskedelmi tárca közleménye szerint a megállapodás „nemcsak a Kína és az Európai Unió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok egészséges fejlődését segíti elő, hanem a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi rend védelmét is szolgálja”.

A minisztérium közleménye nem tért ki arra, hogy a megállapodás érinti-e azokat a vámokat, amelyeket az EU 2024-ben vetett ki a kínai elektromos autók importjára egy vizsgálatot követően.

Az EU által hétfőn közzétett iránymutatási dokumentum részletes útmutatást ad az elektromosjármű-gyártóknak az árakra vonatkozó ajánlatok benyújtásához, beleértve a minimum-importárakat és egyéb feltételeket. A dokumentum szerint a járműtípusok közötti jelentős eltérések miatt olyan egyedi minimumárakat kell meghatározni, „amelyek alkalmasak a támogatások káros hatásainak megszüntetésére”.

Az EU közlése szerint az Európai Bizottság az egyes ajánlatokat „objektív és tisztességes módon, a megkülönböztetésmentesség elvének megfelelően”, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival összhangban fogja értékelni – fogalmaztak.

Egy korábbi vizsgálat után az EU 2024 októberében akár 45,3 százalékos vámokat hagyott jóvá azokra a kínai elektromos autókra,

amelyek esetében a brüsszeli vizsgálat szerint a kínai gyártók „tisztességtelen” állami támogatásokban részesültek, és ezáltal alacsonyabb árakat tudtak kínálni az európai piacon, jelentősen befolyásolva a piaci verseny alakulását.

Hivatalos adatok szerint az Európába importált akkumulátoros elektromos járművek értéke 2020 és 2023 között 1,6 milliárd dollárról 11,5 milliárd dollárra nőtt. Az import jelentős része nyugati autógyártóktól származott, amelyek Kínában működtetnek gyárakat, köztük a Tesla és a BMW is.

