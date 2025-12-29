Európa gázkészleteiért aggódik a Gazprom, szerintük gyorsan fogy a tartalék

Az ünnepek alatt az Európai Unió országai rekordszintű mennyiségű gázt vesznek ki a tárolóikból – jelentette be az orosz Gazprom energiavállalat.

„Európa az ünnepek alatt is rekordtempóban meríti ki a földalatti tárolókban lévő gázkészleteit” – közölte az orosz vállalat az Eurasia Daily szerint. Mint írták, a Gazprom a Gas Infrastructure Europe (GIE) adataira hivatkozva közölte, hogy

december 26-án (és azt megelőzően, december 24-én és 25-én is) az európai földalatti gáztárolóknál a legmagasabb napi gázkivételt észlelték azóta, amióta kimutatások készülnek erről.

„Európában általában hétvégén és ünnepnapokon kevesebb gázt fogyasztanak, mint hétköznapokon” – tette hozzá az orosz vállalat, amely azt is megjegyezte továbbá: december 25-én az európai földalatti gáztárolókból történő gázkivétel 160 millió köbméterrel meghaladta az adott nap korábbi maximumát – ez a mennyiség egész Franciaország decemberi átlagos napi gázfogyasztásának felel meg nagyságrendileg.

„A földalatti tárolókban lévő gázkészletek gyors kimerülése a termelékenységük idő előtti csökkenéséhez vezet, és veszélyezteti a fogyasztók megbízható gázellátását hideg időben” – tette hozzá a Gazprom.

Az Eurasia Daily mindemellett megjegyezte: decemberben a Gazprom rekordmennyiségű gázt szállított le a Török Áramlat gázvezeték európai szakaszán: ez az egyetlen útvonal, amelyen keresztül az orosz vezetékes gáz eljuthat még az EU-országokba.

Kiemelt kép: Kompresszorállomás a Szibériából Európába földgázt szállító Yamal-vezeték németországi szakaszán, a lengyel határ mentén fekvõ Mallnowban 2022. július 11-én. Ezen a napon megkezdődött az Oroszországból Németországba földgázt szállító csővezeték, az Északi Áramlat 1 tervszerű leállítása a rendes évi karbantartási munkák elvégzéséhez, a Yamal-vezetéken pedig május óta nem érkezik földgáz, amikor a Gazprom orosz állami gázipari monopólium leállította a gázszállítást a tranzitországként is szolgáló Lengyelországba (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)