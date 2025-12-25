Hozzájárultak az amerikaiak a szerbiai kőolajvállalat orosz tulajdonrészének eladásához – akár magyar kézbe is kerülhet

Az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről – jelentette szerda este az RTS szerb állami televízió. Az utóbbi időben felmerült sajtóhírek alapján az orosz tulajdonrész akár magyar kézbe is kerülhet.

Az amerikai pénzügyminisztérium októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

A szankciók következtében leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben – az ország egyetlen kőolajfinomítójában – leállt a termelés.

Az RTS jelentése szerint a NIS most sem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Azt viszont jóváhagyták az amerikaiak, hogy az orosz tulajdonrész gazdát cseréljen.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Akár magyar kézbe is kerülhet, de szűkös a határidő

Alekszandar Vucsics szerb elnök kedden kijelentette, hogy a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról. A vállalat ügye már Orbán Viktor és Vucsics hetekkel ezelőtti találkozóján is szóba került, azt pedig korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette, hogy a Mol is érintett a tárgyalásokban.

A Portfolio beszámolója szerint Vucsics úgy fogalmazott:

„Tudomásunk van róla, hogy a Gazprom képviselői többek között a magyar Mol vállalattal tárgyalnak, és ezzel semmi problémánk nincs. A magyarok a barátaink.”

Hozzátette azonban, hogy az esetleges ügyletet mielőbb, legkésőbb január 15-ig le kell zárni.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/ EPA/Andrei Liankevich