A szegénykonyhák és az üzletek előtt is hosszú sorok állnak Olaszországban

A karácsony előtti utolsó napokban tele vannak vásárlókkal az olaszországi üzletek: a kereskedelmi szövetség adatai szerint az olaszok három és fél milliárd eurót költenek csak az ünnepi vacsorára és ebédre, miközben tömött sorok állnak a szegénykonyhák előtt is – jelentette az MTI helyi tudósítója.

Róma belvárosában rendőrök terelik a vásárlók tömegét, az üzletek szokás szerint december 24. estig nyitva tartanak.

Becslések szerint a főváros lakosai kétmilliárd eurót költenek az ünnepekre, ami az országosan mért kiadások 7,6 százalékának felel meg.

Az olaszok ajándékra fejenként közel háromszáz eurót költenek. A felmérés szerint az idén az olaszok nyolcvanegy százaléka vásárol ajándékot, majdnem két százalékkal több, mint tavaly. Az ajándékok listáját közel húsz százalékkal az élelmiszerek és borok vezetik, tizenöt százalékot a kozmetikai cikkek tesznek ki, tizenhárom százalékot a ruházati termékek. Az olaszok 23 százaléka kizárólag üzletben vásárol, a többiek interneten is rendelnek.

A Confcommercio kereskedelmi szövetség úgy számolta, hogy csak a december 24-i vacsorára és a december 25-i ebédre az olaszok három és fél milliárd eurót költenek, félmillióval többet mint tavaly karácsonykor. A kiadásnövekedést az inflációval magyarázzák.

Az ünnepi időszakban hatvanmillió olasz pezsgőt és proseccót bontanak ki, és az asztalokra is majdnem kizárólag olasz termékek kerül.

Szenteste a menü hal, kagyló és tengeri gyümölcsök, december 25-én pedig az ünnepi édesség, a panettone és a pandoro kap főszerepet – utóbbiakra az olaszok több mint ötszázmillió eurót költenek.

A téli vakáció idején, amely hagyományosan vízkeresztig, vagyis január 6-ig tart, tizenkilencmillió olasz utazik, de jelentős többségük belföldön mozog. Köztük lesz a dél-olaszok népes tábora, akik északon élnek és dolgoznak, de az ünnepekre hazautaznak.

A szövetség elemzése hangsúlyozza a középosztály vásárlóerejének csökkenését, és azzal egy időben a szegénységben és mélyszegénységben élők számának emelkedését – ez utóbbi a több mint 58 milliós Olaszországban idén elérte a tízmilliót.

A Milánóban működő, Mindennapi kenyér elnevezésű szegénykonyha forgalma 2025-ben rekordot döntött, miután több mint másfél millióan éltek az ingyenes élelmiszerosztás lehetőségével. Advent utolsó hétvégéjén naponta közel ötezren álltak sorban kenyérért és egy tál ételért: a központ közlése szerint a rászorulók 70 százaléka harmincöt és ötven év közötti bevándorló, 30 százalék pedig idős olasz.

A Szent Egyed katolikus közösség december 25-én az ország több városában mintegy nyolcvanezer rászorulónak ad majd ünnepi ebédet.

