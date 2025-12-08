Törökország vezető vállalataival kötött stratégiai megállapodást a 4iG Csoport

Törökország meghatározó védelmi, valamint befektetési vállalataival kötött stratégiai megállapodást a 4iG Csoport – közölte a 4iG Nyrt. hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnökének jelenlétében, a két ország kiemelt diplomáciai és gazdasági együttműködési fórumán, a Felső szintű stratégiai együttműködési tanács isztambuli ülésén a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött, amely új irányokat jelöl ki a két ország szakmai és technológiai együttműködésében.

Az államközi megállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Űr és Védelmi (Space and Defence Technologies) Zrt. (4iG SDT) két új, stratégiai megállapodást kötött Törökország vezető vállalataival:

a Nurol Makinával a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek kizárólagos magyarországi forgalmazásáról, az Aselsan Elektroni˙kkal (Aselsan) pedig egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely a jövőben Magyarországon fejleszthet és gyárthat például távirányítású fegyverrendszereket.

Mindezek mellett a 4iG Nyrt. előzetes megállapodást írt alá a török állami vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel.

Kiemelték: a partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a főbb stratégiai ágazatokban.

A közlemény idézte Jászai Gellértet, a 4iG Csoport elnökét, aki elmondta, az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt a vállalatcsoport és a magyar gazdaság számára is.

Rámutattak, hogy a Nurol Makinával – a 4×4-es taktikai páncélozott járműveket fejlesztő és gyártó, Törökország egyik vezető védelmi ipari vállalatával – kötött stratégiai megállapodás értelmében a 4iG SDT 2030-ig kizárólagos disztribútori jogot szerez a magyar piacon a Gidrán 4×4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. A Gidrán NATO-kompatibilis, korszerű harcjárműplatform, amelyet a Magyar Honvédség is rendszeresített. A 4iG SDT és a Nurol Makinak között létrejött megállapodás kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási együttműködést, amellyel a RÁBA Járműipari Holding akvizíciójának lezárását követően a Gidrán-program teljes hazai értéklánca – a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig – egy vállalatcsoporton belül, összehangolt módon valósulhat meg.

Arra is kitértek, hogy az Aselsan – Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata – és a 4iG SDT által aláírt előzetes megállapodás egy magyarországi vegyesvállalat létrehozását készíti elő közös projektek megvalósítására. A közös vállalat alapításával a partnerek célja, hogy új központot létesítsenek Magyarországon védelmi kommunikációs rendszerek – a távirányítású fegyverállomások, drónelhárító és légvédelmi megoldások és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – fejlesztésére, gyártására és értékesítésére.

Közölték, a 4iG Csoport és a TWF International Investments közötti együttműködés a felek több ágazatban megvalósuló stratégiai partnerségének előkészítését célozza. A megállapodás olyan területekre terjed ki, mint a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, az energetika. A partnerek célja olyan kölcsönös befektetések és közös projektek előkészítése, amelyek a magyar és török gazdaság stratégiai szektorait erősíthetik a jövőben.

A 4iG Nyrt. egy magyar többségi tulajdonban lévő vállalatcsoport, amely Magyarország és a Nyugat-Balkán egyik vezető telekommunikációs, informatikai, űr- és védelmi ipari szereplője; a 4iG Csoport több mint 8000 munkavállalót foglalkoztat. A 4iG a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei hétfőn 0,7 százalékos emelkedéssel, 4325 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 803 és 4965 forint között mozgott.

Kiemelt kép: a 4iG Nyrt. informatikai-technológiai vállalat székháza a Szépvölgyi Irodaparkban, a fõváros III. kerületében, a Montevideó utcában. MTVA/Bizományosi: Róka László.