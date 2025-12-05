Véget vet az elektromos autók korszakának az USA, Trump szerint az emberek benzines kocsit akarnak

Donald Trump bejelentette, hogy jelentősen enyhíteni kívánja a gépjárművek üzemanyag-fogyasztási előírásait. Az amerikai elnök véget vetett az elektromos autók korszakának, teljesen átalakítja az üzemanyag-szabályozást.

Donald Trump amerikai elnök 2028-tól megszüntetné az emissziós kreditek kereskedelmét a gyártók között – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság. A portál kiemelte, hogy Trump „nevetséges és elfogadhatatlan” jelzővel illette elődje, Joe Biden szigorú szabályozását, és hangsúlyozta, hogy az emberek benzines autót akarnak. Jim Farley, a Ford vezérigazgatója a józan ész és a megfizethetőség győzelmeként üdvözölte a lépést, és ígéretet tett több kedvező árú modell piacra dobására.

Mary Barra, a GM vezérigazgatója még kedden arról beszélt, hogy a korábbi előírások szerint

2026-tól az új autók több mint egyharmadának elektromosnak kellett volna lennie, ami gyárbezárásokhoz vezethetett volna.

Amerikai környezetvédők és a demokrata politikusok éles kritikával reagáltak a javaslatra. A német kancellár a belső égésű motorok 2035-ös tilalmának felülvizsgálatát kéri az EU-tól, hangsúlyozva a gazdasági versenyképesség és a munkahelyek megőrzésének fontosságát. Friedrich Merz szerint a szén-dioxid-szabályozásnak nemcsak az autógyártás, hanem Európa legnagyobb gazdasága is áldozatul fog esni.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)