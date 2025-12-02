Nem változott a munkanélküliségi ráta az euróövezetben és az EU-ban októberben

Októberben stagnált a munkanélküliség az előző havihoz képest az euróövezetben és az Európai Unióban az EU statisztikai hivatala, az Eurostat kedden ismertetett jelentése szerint.

Az Európai Unió egészében is az előző havi szinten, 6 százalékon maradt a munkanélküliségi ráta, de ez is felülmúlta az egy évvel korábbi 5,8 százalékot. A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest 13 ezerrel, 11,033 millióra csökkent az euróövezetben, az EU-ban pedig 32 ezerrel 13,351 millióra nőtt. Tavaly októberhez képest a munkanélküliek száma 308 ezerrel nőtt az euróövezetben és 517 ezerrel az Európai Unióban.

Októberben 2,96 millió 25 év alatti fiatal volt munkanélküli az EU-ban, közülük 2,352 millió az euróövezetben. A fiatalok munkanélküliségi rátája októberben az EU-ban 15,2 százalék, az euróövezetben 14,8 százalék volt, mindkét esetben megegyezett a szeptemberivel.

Az euróövezetben a férfiak körében a munkanélküliség októberben 6,1 százalékra csökkent a szeptemberi 6,2 százalékról, az EU-ban 5,8 százalékon stagnált. A nők esetében a ráta a szeptemberivel megegyező, 6,6 százalék volt az euróövezetben, miközben az EU-ban 6,2 százalékról 6,3 százalékra nőtt októberben.

Az EU-ban a legmagasabb munkanélküliséget Spanyolországban (10,5 százalék), Görögországban (8,6 százalék) és Franciaországban (7,7 százalék) mérték, míg a legalacsonyabb ráta Máltán (3,1 százalék), illetve Csehországban és Lengyelországban volt (egyaránt 3,2 százalék).

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)