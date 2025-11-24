Szijjártó Péter: az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás

Az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás, amiből hazánk sokat profitált, a kormány ezért továbbra is a minél akadálytalanabb világgazdasági együttműködésért fog küzdeni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb külföldi beruházás a kelet-ázsiai országból, és ezekből hazánk rendkívül sokat profitált.

„Ugye tavaly az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka, azt megelőzően pedig 44 százaléka jött Magyarországra. Több tízezer új munkahelyet teremtettek, és alapvetően növelték a magyar gazdaság technológiai színvonalát” – hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátéve:

„Modern beruházások jöttek, amelyekért más európai országokkal versenyeztünk egyébként. Ezek a sikeres beruházási versenyek pedig lehetővé tették azt, hogy Magyarország továbbra is az első számú beruházási célpontja a kínai vállalatoknak.”

Szijjártó Péter ezután újfent leszögezte, hogy Magyarország érdekeivel élesen ellentétes a világ ismételt blokkosodása. „Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a világgazdasági és világkereskedelmi együttműködés zavartalan legyen. Egy olyan ország esetében, mint a mienk, ahol a GDP-nek valahol a 75-80 százalékát éri el az export, ez egy alapvető érdek” – hangsúlyozta.

„Úgyhogy ma is azon leszünk, hogy ne gördíthessen az Európai Unió mesterséges akadályokat a normális gazdasági-kereskedelmi együttműködés elé” – zárta mondandóját az EU külkereskedelmi tanácsának ülése előtt.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)