Varga Mihály újra megszólalt a védőpajzsról: Jó az országnak minden, ami erősíti a stabilitást 

A jegybankelnök szerint jó hír, hogy az erősebb forintárfolyam fokozatosan jelenik meg az inflációban, ebből a szempontból majd az év eleji átárazásokat lesz érdemes kiemelten figyelni. Varga Mihály az árrés-korlátozó intézkedések hatásáról is beszélt.

Nem változtatott mai ülésén a 6,5 százalékos alapkamaton az MNB Monetáris Tanácsa. A döntést nem okozott meglepetést, az megfelel a várakozásoknak, elemzők szerint az inflációs környezet továbbra sem teszi lehetővé a monetáris lazítás újrakezdését.

Varga Mihály, az MNB elnöke azt mondta a tanácsülés utáni sajtótájékoztatón:

a Monetáris Tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, ehhez szigorú monetáris kondíciók fenntartására van szükség.

A nemzetközi befektetői hangulat továbbra is bizonytalan, a külső inflációs környezetet felfelé mutató kockázatok övezik. A hazai inflációs alapfolyamatok továbbra is erősek, bár az árkorlátozó intézkedések lefelé nyomják az inflációt. Az árréskorlátozó intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése következtében az infláció átmenetileg a toleranciasávba csökkenhet, de az infláció elleni küzdelem nem ért véget – sorolta a jegybank elnöke.

Varga Mihály szerint jó hír, hogy az erősebb forintárfolyam fokozatosan jelenik meg az inflációban, ebből a szempontból majd az év eleji átárazásokat lesz érdemes kiemelten figyelni. A 4,3 százalékos infláció meghaladja a jegybank 2-4 százalékos célsávját, de ez az változhat, elemzők szerint 2026 elején akár 2 százalékosra is mérséklődhet a pénzromlás üteme.

A MNB a jelenlegi környezetben az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez

– mondta a sajtótájékoztatón Varga Mihály, aki változatlanul az óvatos és türelmes monetáris politika szükségességét hangsúlyozta. Hozzátette: az MNB várakozásai szerint a negyedik negyedévben már erőteljesebb lehet a növekedés.

Pénzügyi védőpajzs: a kormány kikérte a jegybank véleményét

Kormánydelegáció folytatott tárgyalásokat az Egyesült Államokban, ez kormányhatáskör – válaszolta a hirado.hu kérdésére a sajtótájékoztatón Varga Mihály, amikor az Orbán Viktor miniszterelnök és Trump amerikai elnök közötti megállapodásról, a védőpajzsról kérdeztük.

A jegybank elnöke elmondta:

a washingtoni tárgyalások előtt a kormány kikérte az MNB álláspontját is. Minden olyan elem, ami erősíti a stabilitást, az jó az országnak – mondta a védőpajzs-megállapodásról.

Varga Mihály lapunknak a múlt héten is beszélt arról, hogy milyen jelentőséggel bír a pénzügyi védőpajzs.

Ez a véleménye arról, hogy megduplázzák a bankadót

„Kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás felelősségi körét a kormánnyal. A kormánydöntést tudomásul vesszük, ez alapján fogjuk tervezni a decemberi inflációs jelentésünkben a makrogazdasági folyamatokat ” – mondta a jegybankelnök a sajtótájékoztatón, amikor a bankadó duplázásáról kérdeztük.

Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart a monetáris tanács kamatdöntését követõen az MNB épületében 2025. március 25-én. A jegybankelnök elmondta, hogy az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, a felfelé mutató inflációs kockázatok miatt az alapkamat huzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat. MTI/Kovács Attila.