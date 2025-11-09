Műsorújság
Fordulat Pekingben: feloldották a ritkafémek amerikai exporttilalmát

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.09. 07:16

| Szerző: hirado.hu
Kína fölfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát – közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium.

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben – áll a minisztérium közleményében.

Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat.

A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják.

Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi „büntetőlépéseket” gazdasági téren.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)

