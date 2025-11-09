Fordulat Pekingben: feloldották a ritkafémek amerikai exporttilalmát

Kína fölfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát – közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium.

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben – áll a minisztérium közleményében. Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat. A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják. Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi „büntetőlépéseket” gazdasági téren. Kapcsolódó tartalom Békülés a vámháborúban: Kína barátságos lépést tett az Egyesült Államok irányába Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően döntöttek erről. Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)