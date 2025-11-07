Szijjártó Péter Washingtonban bejelentette: Magyarország részt vehet egy amerikai űrállomás építésében

A kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies-zel, így megnyílik a lehetőség arra, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomásépítési projektjének – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető élő bejelentkezésében – amelyet az M1 is közvetített – arról számolt be, hogy a Voyager Technologies a világ egyik legjelentősebb űrtechnológiai vállalata, amely azt tervezi, hogy 2029-re kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást épít és bocsát fel Föld körüli pályára.

„Itt most Magyarország számára megnyílik a lehetőség, hogy ebben az űrállomásépítési projektben az építés folyamán, a technológia kidolgozása folyamán és a működtetés folyamán is aktív szereplők lehessünk” – közölte.

„Ezért ma egy átfogó beruházási, oktatási, képzési, technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologies-zel, amely biztosítani fogja, hogy Magyarország nagyon sokat tudjon profitálni abból, hogy a legutóbbi emberes űrmisszióval ismételten nevet szereztünk magunknak az űrkutatásban” – tette hozzá a külügyminiszter.

„Ez óriási lehetőség. Magyarországnak itt előnye van, hiszen a tudományos eredmények, amelyeket elértünk, előre visznek minket ebben a kérdésben, szóval ezt a nagy előnyt most hasznosítjuk, learatjuk a gyümölcsét, s Magyarország részvételével az űrkutatásban, az űrtechnológiával egy újabb lendületet adunk a gazdaság egészének” – folytatta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, hogy negyvenöt évvel Farkas Bertalan űrmissziója után Magyarország újra nevet szerzett magának idén az űrtechnológiában Kapu Tibor küldetésével.

„Tehát Magyarország az ország méretéhez, gazdasági erejéhez képest abszolút mértékben felülreprezentált a nemzetközi űrtechnológiai, űrkutatási világban. Ez annak is köszönhető, hogy ez a legutóbbi űrmissziónk egy olyan tudományos kísérletsorozatot is tartalmazott, amely kísérletek nagymértékben járulnak hozzá tudományos kutatások sikeréhez, valamint újabb gazdasági vívmányok és újabb technológiai fejlődések, fejlesztések eléréséhez” – mondta a tárcavezető.

„Ezekből az űrben végrehajtott kísérletekből a magyar gazdaság nagyon sokat profitál, a fejlett űrtechnológia hozzájárul a gazdaság egészének jobb működéséhez és növekedéséhez, ezért azt a stratégiai döntést hoztuk, hogy építve arra, hogy ezzel az emberes űrmisszióval újra nevet szereztünk magunknak az űrtechnológiában, építve azokra a kísérletekre és azoknak a gazdasági hatásaira, amelyeket ezen misszió során elvégeztünk, folytatjuk az űrtechnológiába történő befektetéseinket, folytatjuk az űrprogramunkat, újabb emberes űrmissziót tervezünk és folytatjuk azt a tudományos kutatási, gazdaságfejlesztési munkát, amelyet elkezdtünk az első emberes űrmissziókkal” – közölte a külügyminiszter.

„Ehhez partnerek kellenek nyilvánvalóan, és abból látszik, hogy Magyarország ismételten nevet szerzett magának, hogy most már sokkal könnyebb partnereket találni, sőt, van, hogy a partnerek jelentkeznek” – összegzett Szijjártó Péter.

Magyarország továbbra is teljes erejével támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit

Magyarország továbbra is a teljes erejével támogatja az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, hazánk készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásoknak – erősítette meg a fentieken túlmenően Szijjártó Péter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójának igen nagy a tétje, ugyanis bár szó lesz a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről is, az egyik legfontosabb napirendi pont a béke kérdése lesz, hiszen már három és fél éve tombol az ukrajnai háború.

„Donald Trump a választási kampányában nagyon komoly hangsúlyt helyezett arra, hogy ha elnök lesz, akkor mindent elkövet annak érdekében, hogy visszatérjen a béke Közép-Európába, s amióta hivatalba lépett, nagyjából tíz hónapja, azt látjuk, hogy Donald Trump elképesztő erőfeszítéseket tesz a békéért, és azt is látjuk, hogy Európából elképesztő erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy aláaknázzák Donald Trump béketörekvéseit”

„A mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, az a miniszterelnök, aki folyamatosan minden kétséget kizáróan támogatta és támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit” – tette hozzá.

Szijjártó Péter fontos kérdésnek nevezte, hogy hogyan tud még jobban hozzájárulni az amerikai elnök békeerőfeszítéseihez. „Korábban kaptunk egy megtisztelő megkeresést, amely úgy szólt, hogy Budapesten találkozhasson az amerikai és az orosz elnök egy béke-csúcstalálkozó keretében. Magyarország, Budapest erre természetesen készen áll. Ezt a mai napon is a miniszterelnök meg fogja erősíteni az amerikai elnöknek” – szögezte le. „Magyarország készen áll arra, hogy otthont adjon a béketárgyalásoknak. Mi azt természetesnek tartjuk, hogy egy ilyen bonyolult, véres, elképesztő sebeket kinyitó háború lezárásához, egy sikeres béke-csúcstalálkozóhoz, előkészületekre van szükség. Ez hetekbe, akár hónapokba is telhet, ez szerintem természetes. Ezért nem feladni kell a béke iránti reményt, hanem fokozni az erőfeszítéseke”t – folytatta.

„Mi abban reménykedünk, azért szurkolunk, hogy az amerikai-orosz előkészítő tárgyalások minél előbb révbe érjenek, és ennek következtében aztán a két elnök csúcstalálkozót tudjon tartani, mert azt értjük és meg is értjük, hogy a két elnök úgy akar találkozni egymással, hogy egy megállapodással tudják lezárni a találkozót”

„Mi értjük és megértjük, hogy csak azért nem akarnak találkozni, hogy legyen egy csúcstalálkozó, hanem úgy akarnak találkozni, hogy az a találkozó a békéhez vezető utat jelenthesse, ezért is mi természetesen állunk rendelkezésre minden olyan kérdésben, ami a békéhez való hozzájárulást illeti” – fűzte hozzá a miniszter, aki üdvözölte, hogy a világgazdaság két legmeghatározóbb országa, az Egyesült Államok és Kína hasonló állásponton van a béke ügyében.

„Ha az amerikaiak és a kínaiak is a béke mellett állnak ki, akkor nagyobb esély van arra, hogy előbb-utóbb Közép-Európába a béke vissza tudjon térni. Ugye a kínaiak tettek már kezdeményezéseket az ENSZ-ben, hiszen a Béke Barátainak csoportját közösen alakítottuk meg. Az amerikai elnök elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogy az amerikaiak és a kínaiak együtt állnak ki a béke mellett, az mindenképpen segít” – vélekedett.

Az élő bejelentkezés itt tekinthető meg teljes terjedelmében:

Szijjártó Péter tájékoztatója az amerikai-magyar washingtoni találkozóról

