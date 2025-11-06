Kína megelőzheti az Egyesült Államokat a mesterséges intelligencia technológiában – mondta a világ legnagyobb chipgyártójának vezére

„Kína fogja megnyerni a MI-versenyt” – mondta Huang a Financial Times-nek a „Future of AI Summit” (az MI jövője) nevű konferencia szünetében.
„Ahogy már régóta mondom, Kína csak nanoszekundumokkal van lemaradva Amerikától az MI terén”
– írta az Nvidia vezérigazgatója szerdán késő este az X-en közzétett nyilatkozatában. „Elengedhetetlen, hogy Amerika előnyre tegyen szert és megnyerje a fejlesztőket világszerte” – jegyezte meg.
A mesterséges intelligencia chipek terén piacvezető cég vezére még októberben azt mondta, hogy az Egyesült Államok még megnyerheti a MI-versenyt akkor, ha a világ, beleértve Kína hatalmas fejlesztői bázisát is, Nvidia rendszereken fut. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kínai kormány kizárta őket a piacról.
Kína hozzáférése a fejlett mesterséges intelligencia chipekhez, különösen az Nvidia – a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata – által gyártottakhoz,
továbbra is gyújtópontja az Egyesült Államokkal folytatott technológiai versengésnek, mivel mindkét ország a csúcstechnológiás számítástechnika és a mesterséges intelligencia terén törekszik a fölényre.
„Azt akarjuk, hogy Amerika nyerje meg ezt a mesterséges intelligencia versenyt. Ez nem kétséges” – mondta Huang a múlt hónapban Washingtonban tartott Nvidia fejlesztői konferencián. „Azt akarjuk, hogy a világ az amerikai technológiai alapokra épüljön. Teljesen így van. De Kínában is jelen kell lennünk, hogy megnyerjük a fejlesztőiket. Egy olyan politika, amely miatt Amerika a világ mesterséges intelligencia fejlesztőinek felét elveszíti, hosszú távon nem előnyös, inkább árt nekünk” – tette hozzá.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap sugárzott interjújában kijelentette, hogy az Nvidia legfejlettebb Blackwell chipjeit kizárólag amerikai cégek számára kell fenntartani. Trump hozzátette, hogy Washington engedélyezné Kínának az Nvidia-val való együttműködést, de „nem a legfejlettebb” félvezetők terén.