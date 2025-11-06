Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Itt az újabb energiaterv: Lengyelország cseppfolyósított földgázt importálna az amerikaiaktól Szlovákiának és Ukrajnának

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.06. 07:52

Főoldal / Külgazdaság

| Szerző: hirado.hu
Lengyelország tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról, azzal a céllal, hogy az így érkező gáz egy részét továbbítsa Ukrajnának és Szlovákiának – közölte a lengyel energiaügyi minisztérium.

A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nek, hogy

amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve vizsgálják „az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében”.

Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai. A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.

Kapcsolódó tartalom

A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: cseppfolyósított földgázt (CSF-LNG) fogadó, a vízen működő üzem a rotterdami kikötőben 2022. augusztus 3-án.  MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal.

energiaellátásLengyelország Egyesült ÁllamokSzlovákiaUkrajna

Ajánljuk még

 