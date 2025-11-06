Itt az újabb energiaterv: Lengyelország cseppfolyósított földgázt importálna az amerikaiaktól Szlovákiának és Ukrajnának

A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nek, hogy
amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve vizsgálják „az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében”.
Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai. A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.
A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.
Kiemelt kép: cseppfolyósított földgázt (CSF-LNG) fogadó, a vízen működő üzem a rotterdami kikötőben 2022. augusztus 3-án. MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal.