Itt az újabb energiaterv: Lengyelország cseppfolyósított földgázt importálna az amerikaiaktól Szlovákiának és Ukrajnának

Lengyelország tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal cseppfolyósított földgáz (LNG) importjáról, azzal a céllal, hogy az így érkező gáz egy részét továbbítsa Ukrajnának és Szlovákiának – közölte a lengyel energiaügyi minisztérium.

A lengyel energiaügyi minisztérium szerdán késő este megerősítette a Reuters-nek, hogy

amerikai, szlovák és ukrán partnereikkel együttműködve vizsgálják „az amerikai gázimport lehetőségeit a régió energiabiztonságának növelése érdekében”.

Minisztériumi források szerint a felek várhatóan közösen elfogadott nyilatkozatot jelentenek be a héten Athénban tartandó transzatlanti energiakonferencia után, ezt követően pedig megkezdődhetnek a szlovákiai szállítási feltételek tárgyalásai. A tervezett éves szállítási volumen elérheti a 4-5 milliárd köbmétert, ami nagyjából megegyezik Szlovákia teljes éves gázfogyasztásával.

A washingtoni energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Kiemelt kép: cseppfolyósított földgázt (CSF-LNG) fogadó, a vízen működő üzem a rotterdami kikötőben 2022. augusztus 3-án. MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal.