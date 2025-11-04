Jelentős profitot tehetett zsebre a Ryanair az idei évben

Az ír Ryanair Holdings Plc, Európa legnagyobb diszkont légitársasága, 42 százalékkal növelte nettó nyereségét az első pénzügyi fél évben, és 13 százalékkal a bevételét.

A dublini székhelyű légitársaság közleményében azt írta, hogy az adózott eredménye 2,54 milliárd euró lett a szeptember végén zárt első pénzügyi fél évében, nagyobb az egy évvel korábbi 1,79 milliárd eurónál. Az elemzők véleményének átlagában némileg kisebb 2,5 milliárd euró profit szerepelt.

A Ryanair féléves bevétele 9,82 milliárd euróra emelkedett az egy évvel korábbi 8,69 milliárd euróról.

A repülőjegyárak a fél évben 13 százalékkal nőttek éves összevetésben, míg az utasszám 3 százalékkal emelkedett. A légitársaság rekordszámú, 119 millió utast szállított hat hónap alatt. A járatok kihasználtsága 95 százalék maradt.

A Ryanair javította a folyó pénzügyi évre vonatkozó utasforgalmi előrejelzését az erős kereslet hatására, valamint amiatt, hogy a Boeing a vártnál gyorsabban szállította le repülőgépeit. Az új előrejelzés szerint az idei utasforgalom több mint 3 százalékkal, 207 millióra nő az eddig becsült 206 millió helyett.

Kiemelt kép: 2018. július 12-én a dublini repülõtéren készített kép a Ryanair ír diszkont légitársaság egyik leszálló repülõgépérõl. MTI/EPA.