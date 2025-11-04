Bezárja Arad megyei üzemét az egyik nagy amerikai autóvállalat

Bezárja Arad megyei üzemét az Aptiv amerikai autópari vállalat – írta az economica.net a borosjenői önkormányzat tájékoztatása alapján.

„Sajnálatos módon, a termelést Borosjenőből az Európai Unión kívülre helyezik át. (…) Az Aptiv a legnagyobb munkáltató Borosjenő térségében, az elmúlt évben a dolgozók száma 800 és 1000 között volt” – nyilatkozta Calin Abrudan polgármester.

Elmondása szerint a cégvezetés arról tájékoztatta, hogy a gyárbezárást a termelés nem kifizetődő volta tette szükségessé.

Az alkalmazottak zömét az év végéig elbocsátják, egy részüket pedig néhány hónappal tovább foglalkoztatják, ők a berendezések leszerelésén dolgoznak majd.

Az Aptiv az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett autóipari vállalat, amely alkatrészek és kábelek gyártásával foglalkozik. A vállalat több mint két évtizede van jelen Romániában, ahol a borosjenői mellett a magyar határ melletti Nagyszentmiklóson is van egy üzeme.

Az Aptiv Technology Services & Solutions SRL 2021-ben még mintegy 4500 embert foglalkoztatott, tavaly azonban 2800 alá csökkent az alkalmazottak száma. A cég 2024-ban 1,444 milliárd lej (109,859 milliárd forint) árbevétel mellett 35,923 milliárd lej (2,733 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A kiemelt kép illusztráció. MTI/Vajda János.