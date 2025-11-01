Kubában a legfelsőbb bíróság kémkedéssel vádolta meg a volt gazdasági minisztert

Kuba legfőbb ügyésze kémkedéssel, vesztegetéssel és más súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolta meg Alejandro Gilt, az ország volt gazdasági miniszterét, akit Miguel Díaz-Canel elnök 2024 februárjában menesztett pozíciójából.

A főügyészség pénteki közleménye szerint

a közel két évig tartó nyomozás során kémkedés, sikkasztás, vesztegetés, adócsalás, pénzmosás és hivatali visszaélés miatt indult eljárás Gil és több, meg nem nevezett személy ellen.

A vádirat a titkos iratokra vonatkozó előírások megsértését, valamint hivatalos dokumentumok és tárgyak eltulajdonítását és megrongálását is tartalmazza.

A hatóságok nem közölték, pontosan hány személyt érintenek a vádak, és nem adtak tájékoztatást a tárgyalás időpontjáról, illetve a birtokukban levő bizonyítékokról sem.

A kubai törvények szerint kémkedésért tíz év börtönbüntetéstől kezdve a halálbüntetésig bezárólag szabhatóak ki büntetések.

Az ügy az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb nyilvánosságra került korrupciós botránya, amely a kubai kommunista párt legfelső vezetését is megrázta.

