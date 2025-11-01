Kubában a legfelsőbb bíróság kémkedéssel vádolta meg a volt gazdasági minisztert

A főügyészség pénteki közleménye szerint
a közel két évig tartó nyomozás során kémkedés, sikkasztás, vesztegetés, adócsalás, pénzmosás és hivatali visszaélés miatt indult eljárás Gil és több, meg nem nevezett személy ellen.
A vádirat a titkos iratokra vonatkozó előírások megsértését, valamint hivatalos dokumentumok és tárgyak eltulajdonítását és megrongálását is tartalmazza.
A hatóságok nem közölték, pontosan hány személyt érintenek a vádak, és nem adtak tájékoztatást a tárgyalás időpontjáról, illetve a birtokukban levő bizonyítékokról sem.
A kubai törvények szerint kémkedésért tíz év börtönbüntetéstől kezdve a halálbüntetésig bezárólag szabhatóak ki büntetések.
Az ügy az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb nyilvánosságra került korrupciós botránya, amely a kubai kommunista párt legfelső vezetését is megrázta.
