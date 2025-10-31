Ebből még a következő Fukusima is lehet: rizikós módon építene atomerőműveket az Egyesült Államokban egy startup

Az Oklo nevű szilícium-völgyi startup új technológiával és kis méretű reaktorokkal fokozná az Egyesült Államok atomenergia-termelését. A vállalat támogatói komoly, egészen Donald Trump irodájáig érő politikai kapcsolatokkal rendelkeznek, ugyanakkor a szakértők szerint a vállalat nem adott választ bizonyos biztonsági kérdésekre. Bár az első reaktor építése már zajlik, engedélyük még mindig nincs az üzemeltetéséhez, és a nukleáris biztonsági hatóság mozgástere is beszűkült.

Amikor az Oklo 2020-ban kérelmezte első reaktorának üzemeltetését, akkor ez könnyen tűnhetett túlzott ambíciónak a részükről: a cég MIT-n végzett társalapító házaspára, Jacob és Caroline DeWitte egy kaliforniai lakókocsiparkban éltek, és mindössze 20 teljes munkaidős alkalmazottjuk volt.

Ezzel a háttérrel akartak kis méretű reaktorokat építeni és üzemeltetni Egyesült Államok-szerte, megváltoztatva a városok és az ipar energiaellátásának módját.

Ahhoz viszont, hogy ezt az álmot megvalósítsák, szükség lett volna az amerikai atomenergia-felügyeleti hatóság (NRC) jóváhagyására is – írta cikkében a Bloomberg.

Ehhez képest 2022-re az Oklo még az engedélyezési folyamat első lépését sem tudta teljesíteni: hónapokig tartó huzavona után az NRC arra a következtetésre jutott, hogy a vállalat nem adott ellenőrizhető válaszokat még a legalapvetőbb biztonsági kérdésekre sem. A szabályozó hatóság elutasította a kérelmet, sőt, egy névtelenséget kérő, a hatóságnál korábban magas beosztásban dolgozó tisztviselő szerint az Oklo „valószínűleg a legrosszabb kérelmező, amellyel az NRC valaha is találkozott”.

A másik oldalról Jake DeWitte azt mondta, hogy felháborító az elutasítás, és 2025-ben az Oklo reaktorterve még mindig nem rendelkezik engedéllyel. Ennek alapján elsőre azt gondolhatnánk, hogy a tervükből egyelőre semmi sem lesz, azonban a tőzsde alapján nem ez a helyzet.

A piaci mozgások ugyanis arra utalnak, hogy a vállalat üzleti kilátásai fényesek, ugyanis a nukleáris energiabiztonság területén radikális változások várhatók.

Az Oklo 2024-ben lépett a tőzsdére, és a részvényeit eredetileg 15,5 dollárért lehetett megvásárolni. Magyar idő szerint péntek délután 137-138 dollár magasságában volt a papírok jegyzése, ami közel 800 százalékos növekedést jelent.

A kedvező árazás nem független attól, hogy Jake DeWitte Donald Trump vendége volt a Fehér Házban.

Az alapító ott volt idén májusban, amikor Trump négy végrehajtási rendeletet írt alá, amelyek célja a nukleáris reneszánsz bevezetése volt. „Ez egy ragyogó iparág” – mondta Trump DeWitte mellett állva.

🇺🇸From the White House: Oklo CEO Jacob DeWitte joined President Trump today as he signed Executive Orders to fast-track nuclear deployment, including regulatory path, fuel, and sites. 🎥 Watch Jake’s remarks: https://t.co/iT9IFunMxp More on today’s announcement:… pic.twitter.com/2WIIXvK667 — Oklo (@oklo) May 23, 2025

A Bloomberg szerint a fehér házi vizit hátterében az áll, hogy a startup támogatói már régóta rendelkeztek egy B tervvel: ha az Oklo nem tudná megszerezni a nukleáris balesetekkel szemben a lakosságot védő hatóság (vagyis az NRC) jóváhagyását, akkor lényegében a szabályozó hatóságnak mennének neki, hasonlóan ahhoz, hogy a Uber Technologies és más szilícium-völgyi startupok miként tüntették el a szabályozási akadályokat. Ehhez igyekeznek elnyeri az amerikai kormány támogatását, és egyáltalán nem sikertelenül.

Jól kapták el a politikai pillanatot

Az Oklo egyébként nem is az egyetlen olyan vállalat, amely ezzel a technológiával kísérletezik: csupán egy a kéttucatnyi újonc közül. Bill Gates TerraPower LLC nevű cége közel két évtizede próbál kis méretű fejlett reaktort kifejleszteni. A Google által támogatott Kairos Power LLC ugyancsak gyorsan haladt előre a kormányzati engedélyezési folyamatban.

Ami viszont megkülönbözteti őket tőlük, az az, hogy kapva kaptak az adódó politikai lehetőségen, és már a kampányban beálltak Donald Trump mögé. Mostanra pedig a céget a Szilícium-völgy néhány legfontosabb vezetője támogatja, köztük Sam Altman, az OpenAI társalapítója,

az Oklo egyik korábbi igazgatósági tagja, Chris Wright pedig ma már a Trump-kormányzat energiaügyi minisztere.

Emellett a cég ügyesen használta ki a Washingtonban uralkodó „deregulációs lázat” is: az NRC idén január óta legalább 195 alkalmazottat veszített az Elon Musk által vezetett DOGE leépítései miatt, és folyamatban vannak az erőfeszítések, hogy megfosszák a hatóságot a hatásköreitől.

A szakértő szerint ebből még a következő Fukusima is lehet

Az Egyesült Államokban megközelítőleg fél évszázada az NRC felügyeli az egyik legveszélyesebb technológiára épülő iparágat.

Az Oklo és támogatói viszont azt állítják, hogy az Aurora néven futó kísérleti reaktoraik olyan kicsik és olyan biztonságosak lesznek, hogy csak alig-alig lesz szükségük az NRC felügyeletére.

A Bloombergnek nyilatkozó szakértők szerint egy évvel ezelőtt még javaslatként is abszurd lett volna az, hogy az NRC ne felügyeljen bármilyen nukleáris reaktort. Azt elismerték, hogy ezek a kis méretű, fejlett reaktorok bizonyos szempontból valóban biztonságosabbak: mivel méretük a hagyományos reaktorok harmadát vagy annál is kevesebbet tesz ki, és nem nagy nyomás alatt keringő vízzel hűtik őket, ezért kevésbé valószínű, hogy egy súlyos baleset radioaktív hulladékot terjeszt a lakosság körében. A közelben tartózkodók – például az erőművet üzemeltető munkások vagy egy ilyen erőművel működő katonai bázis katonái – számára azonban a veszélyek sokkal jelentősebbek lennének, mint a hagyományos reaktoroknál.

Allison Macfarlane, az NRC volt elnöke azt mondta: akik azt mondják, hogy nem kell felügyelet a technológiához, azok „semmit sem tudnak a reaktorok működéséről, csak szabad utat akarnak”.

„Megkaphatják a szabad utat, de annak baleset lesz a vége”

– tette hozzá.

Az ügynökség egy másik volt tisztviselője azt mondta: amikor az Oklo 2020-ban benyújtotta első kérelmét az engedélyezéshez, hónapok alatt egyértelművé vált a vizsgálat legelső fázisában, hogy a vállalat nem tudta alátámasztani számos alapvető feltételezését a biztonsági kérdéseket illetően. Az NRC szerint számos olyan forgatókönyvre nem is készültek fel, amelyek akár nukleáris balesetet is eredményezhetnek.

Az Oklo később beperelte az NRC-t: bár a bíróságon még nincs lefutva az ügy, már most az látszik, hogy a hatóság a pertől függetlenül is elveszíti az engedélyek ügyében zajló politikai csatát. A már említett elnöki rendeletek értelmében ugyanis

idén szeptemberben a vállalat engedély nélkül is elkezdhette megépíteni az első reaktorát.

A vállalat szerint továbbra is az NRC-n keresztül tervezik a jövőbeli reaktorok engedélyezését, de előnyükre válhat, hogy a kormány radikálisan csökkentette az ügynökség mozgásterét. A májusban aláírt végrehajtási rendeletek arra kötelezik az ügynökséget, hogy 18 hónapon belül bírálja el az új reaktorok engedélyezését, és tovább gyorsítsa a védelmi minisztérium vagy az energiaügyi minisztérium által már jóváhagyott erőművek engedélyezését. Az NRC reaktorbiztonsági tanácsadó bizottságának – ez az a szakértői testület, amely az új tervekkel kapcsolatos biztonsági kérdéseket mérlegeli – hatáskörét pedig a törvény által előírt szükséges minimumra korlátozták.

Az már a nyáron körvonalazódott, hogy az NRC-vel vívott politikai csatát a vállalat nyerte, és az erőfeszítéseik és a rendelet megnyitották az utat más nukleáris startupok – és szilícium-völgyi támogatóik – előtt. Az egyik ilyen vállalat, a Deep Fission, egy mérföldes mélységben tervezi föld alatt kis atomerőművek üzemeltetését, ami egy eddig még sehol sem kipróbált koncepció. Egy másik cég, a Valar Atomics – amely áprilisban csatlakozott az NRC elleni perhez az Oklo oldalán – weboldalán azt állítja, hogy a reaktorukból származó kiégett nukleáris fűtőelemeket öt percig biztonságosan a tenyerében tarthatja az ember – ami a nukleáris szakértők szerint gyorsan megölne bárkit, aki megpróbálja.

Mindkét vállalatot nemrég beválasztották az amerikai energiaügyi minisztérium új, gyorsított engedélyezési programjába, amelyben az Oklo is szerepel. A Bloombergnek nyilatkozva azonban egy szakértő arra figyelmeztetett, hogy komoly következményei lehetnek annak, ha ezek a projektek megfelelő ellenőrzés nélkül haladhatnak előre.

„A fukusimai baleset egyik oka az volt, hogy Japánban hatástalan volt a szabályozó hatóság. Ha nincs hiteles, életképes, független szabályozó hatóság, akkor így végződik a történet”

– mondja Scott Morris, aki júniusig az NRC operatív igazgatóhelyettese volt, és aki legalább az egytucatnyi vezető közül az egyik, aki január óta távozott a hatóságtól.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/TVO)