Veszteséges lett a Volkswagen a 2025-ös harmadik negyedévben

Egymilliárd eurós veszteséget szenvedett el a harmadik negyedévben a Volkswagen konszern – derül ki a céges honlapjukon, csütörtökön publikált eredménybeszámolóból. A Volkswagen szerint leányvállalatának, a Porschének a stratégiaváltásával járó egyszeri tételek magyarázzák a rossz eredményt.

A harmadik negyedévben a Volkswagen konszern 80,305 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el, magasabbat az egy évvel korábbi 78,478 milliárd eurónál. A működési eredmény azonban elejelet váltott az egy évvel korábbihoz képest: 1,299 milliárd euró hiányra zsugorodott a 2024 harmadik negyedévi 2,833 milliárd eurós többletről.

Emellett a harmadik negyedévet a konszern 1,072 milliárd eurós veszteséggel zárta az egy évvel korábbi 1,558 milliárd eurós nyereség után.

Egy részvényre 0,96 euró veszteség jutott a harmadik negyedévben, míg egy évvel korábban 2,38 euró nyereség volt a mutató.

A Volkswagen konszern az év első kilenc hónapjában 238,669 milliárd euró értékesítési árbevételre tett szert, 0,6 százalékkal magasabbra az egy évvel korábbi 237,279 milliárd eurónál. A működési eredmény 5,408 milliárd euróra csökkent 12,812 milliárd euróról, a bevételarányos jövedelmezőség pedig 2,3 százalékra 5,4 százalékról. Az első kilenc havi nyereség több mint hatvan százalékkal 3,405 milliárd euróra csökkent 8,836 milliárd euróról. Az egy részvényre jutó nyereség 7,00 euróra csökkent 14,95 euróról.

A nyereség csökkenése elsősorban a 7,5 milliárd eurós terheknek tulajdonítható, amelyek elsősorban a megnövekedett vámokból, a Porsche termékstratégiájának kiigazításából és a Porsche üzleti és cégértékének leírásából adódnak

– közölte Arno Antlitz pénzügyi igazgató a közleményben. A Porschenál végrehajtott kiigazítások és értékvesztések önmagukban 4,7 milliárd euróval terhelték meg az eredményt a cég szerint.

A Porsche a múlt héten jelentette be, hogy a harmadik negyedévben mélyen veszteséges volt. A Volkswagen leányvállalata milliárdos költségekkel járó stratégiaváltásba kezdett a belső égésű motorok élettartamának meghosszabbítása céljával. A harmadik negyedévben ez közel egymilliárd euró veszteséget eredményezett nála, az első kilenc hónapban pedig az adózás utáni eredménye közel 96 százalékkal csökkent. Mindez anyavállalata, a konszern eredményét is megterhelte.

A hosszú ideje gyengélkedő VW márka viszont tovább javult. Az operatív árbevétel-arányos nyereség a kilenc hónapban enyhén, 2,3 százalékra emelkedett a márkánál több ezer munkahely megszüntetését előirányzó megtakarítási programnak köszönhetően.

A konszern a január-szeptemberi időszakban 6,581 millió járművet értékesített, 1,2 százalékkal többet az előző évi 6,463 milliónál. Az idei évre a Volkswagen csoport a 2024-essel nagyjából megegyező 9 millió jármű értékesítését tervezi, a korábbi becslésével megegyezően. Értékesítési árbevétele is az előző évi 324,7 milliárd euró közelében lehet.

Kiemelt kép: Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség elnöke, Friedrich Merz német kancellár és Oliver Blume, a Volkswagen Csoport és a Porsche vezérigazgatója (b-j) a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) megnyitóján 2025. szeptember 9-én. A németországi járműipari seregszemle szeptember 14-ig tart. MTI/EPA/Clemens Bilan.