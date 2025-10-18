Donald Trump aláírta a teherautók és buszok importjára vonatkozó vámszabályt

Az intézkedés november elsejétől lép életbe.
Az elnök megfogalmazása szerint
a nemzetbiztonsági okokból bevezetett vámok célja, hogy több járműgyártást helyezzenek át az Egyesült Államokba, miközben jelentős csapást jelenthetnek Mexikóra, amely a közép- és nehéz tehergépkocsik legnagyobb exportőre az Egyesült Államokba.
Az Egyesült Államok nehézgépjármű importjának 78 százaléka Mexikóból, 15 százaléka Kanadából származik.
Szeptember végén az amerikai elnök azt mondta, hogy az intézkedés célja a gyártók védelme a „tisztességtelen külső versennyel szemben” és hogy a lépés olyan vállalatoknak kedvez, mint a Paccar tulajdonában lévő Peterbilt és Kenworth, valamint a Daimler Truck tulajdonában lévő Freightliner.
Donald Trump rendelete értelmében az amerikai járműgyártók az Egyesült Államokban összeszerelt járművek javasolt kiskereskedelmi árának 3,75 százalékával megegyező mértékű jóváírást kapnak 2030-ig, az alkatrészekre kivetett importvámok ellensúlyozására.
