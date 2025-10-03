Tárgyalások folyhatnak a magyar földgázbeszerzés diverzifikálásáról – állítja a török sajtó

Cikkükben idézik Stifter Ádám keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár szavait, aki közlésük szerint asgbati látogatásán beszélt arról:

Magyarország fontolgatja, hogy földgázt vásároljon Türkmenisztánból.

„Az energetikai szektorban Türkmenisztánra mint megbízható partnerre számítunk. Magyarország különböző országokból származó földgázimportra szorul, ezért nagy reménnyel tekintünk Türkmenisztánra is, és bízunk benne, hogy hamarosan Európa, pontosabban Magyarország gázszállítójává válik” – fejtette ki az államtitkár.

Említik Szijjártó Péter előző napi bejelentését is, miszerint a kormány megállapodást kötött a francia Engie vállalattal 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz vásárlásáról, a megállapodás 2028-tól 2038-ig lesz érvényes.

Ezen felül felsorolják a közelmúlt jelentősebb földgáz-beszerzési üzletkötéseket is, szeptember elején Magyarország a Shell-lel állapodott meg évi 2 milliárd köbméter gáz szállításáról, a szerződés 10 évre szól és 2026-tól veszi kezdetét Németország és Csehország érintésével.

Magyarország 2036-ig évi 4,5 milliárd köbméter gázra kötött szerződést a Gazprommal. Szlovákia továbbra is vásárol orosz vezetékes gázt, de sokkal kisebb mennyiségben – havonta körülbelül 50 millió euróért – írja a TRT.

Török energiaügyi miniszter: Törökország nem fogja abbahagyni az orosz földgáz vásárlását

Oroszországból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból kell fedeznünk földgázszükségleteinket – erről beszélt Alparszlán Bayraktar török energiaügyi miniszter a CNN-nek adott interjúban, amelyet a TASZSZ orosz állami hírügynökség szemlézett. A török energiaügyi tárca vezető ezzel együtt megerősítette, hogy az amerikai nyomás ellenére is fenntartják az oroszországi gázimportot.

„Megállapodásaink vannak Oroszországgal. Közeleg a tél (…) nem mondhatjuk azt a polgárainknak, hogy nincs gáz”

– szögezte le Bayraktar.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)