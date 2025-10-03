Az európai gazdaság élénkítését sürgette a német kancellár és a francia elnök a német újraegyesítés 35. évfordulóján

Németországnak és Európának többet kell tennie a gazdaság felélénkítése érdekében, hogy vonzó pólus maradhasson a világban – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Saarbrückenben pénteken, a német újraegyesítés 35. évfordulója alkalmából mondott beszédében. Emmanuel Macron francia elnök ugyanott a francia-német barátságot méltatta.

„Újra kell írni a világgazdasági rendet. Vámkorlátok emelkedtek, és növekvőben van az önzés (…), ez gyengít bennünket gazdasági téren” – mondta Merz, hozzátéve:. „Autokráciák új szövetsége alakul ellenünk, támadva a liberális demokráciát és az életmódot.”

„Az elmúlt évek rendezetlen, irányítatlan németországi bevándorlása megosztotta az országunkat, és szakadékokat ásott a társadalmunkban”

– hangoztatta a kancellár.

A Franciaországgal határos Saar-vidék székhelyén tartott rendezvényen a francia államfő díszvendégi minőségben volt jelen. Beszédében Emmanuel Macron szólt a francia-német barátságról, és felszólított az európai demokrácia védelmére. A két szomszédos ország közötti több évszázados konfliktus után „Franciaország és Németország immár partnerek” – fogalmazott. „Közöttünk nincs többé háború” – tette hozzá, kiemelve, hogy „ez Európa nagy vívmánya”.

Harmincperces beszédében a francia elnök figyelmeztetett arra, hogy visszatért a háború a kontinensre, az Oroszország által az elmúlt három és fél évben Ukrajna ellen intézett szüntelen támadásokat, valamint a Moszkva által végrehajtott kibertámadásokat, dezinformációs kampányokat és légtérsértéseket említve.

Azt mondta, hogy a konfrontációs helyzetbe kerülve sikerült megőrizni az egységet.

Hozzátette, hogy Európa most először katonai hatalommá akar alakulni, nem háborúviselés céljával, hanem területének és értékeinek védelmében. Beszélt arról is, hogy az európai demokráciákat egyaránt veszélyezteti az intézményekbe vetett bizalom felmorzsolódása és „az autokrata országok tengelye”

Németországban az újraegyesítés napján ünneplik meg, hogy 1990-ben véget ért az ország felosztása a nyugati demokratikus országrészre és a szovjet ellenőrzés alatt lévő diktatúra irányította Kelet-Németországra. Az újraegyesítés jelképe volt a főváros két részét elválasztó berlini fal leomlása. Az ünnepséget minden évben másik tartományban tartják meg.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (j) és Emmanuel Macron francia elnök a két Németország 1990-es újraegyesítéséről megemlékező német egység napjának alkalmából rendezett saarbrückeni ünnepségen 2025. október 3-án. MTI/AP/DPA/Laszlo Pinter

