Rekordmagasságba emelkedett az arany ára az amerikai kormányzati leállás árnyékában

Rekordszintre emelkedett az arany ára az ázsiai kereskedésben szerda kora reggel, miután nem sikerült az amerikai Szenátusban elfogadtatni a kormányhivatalok ideiglenes finanszírozásának meghosszabbítását legalább november 21-ig. Emiatt a kormányhivatalok szerdától zárva lesznek.

A nemesfém unciánkénti ára decemberi jegyzésre áttörte a 3900 dolláros szintet és 3903,45 dollárig erősödött. Röviddel 7.30 óra után alacsonyabban, 3891 dolláron jegyezték. Az arany a héten folyamatosan újabb és újabb rekordokat döntött, azokra jelekre, hogy patthelyzet alakul ki az amerikai költségvetés módosítása kapcsán.

Más nemesfémek ára is jelentős emelkedést mutatott ezen a héten, mivel a biztonságos menedék iránti kereslet az aranyról átterjedt és ennek hatására a platina és az ezüst ára 12, illetve 14 éves csúcsot ért el.

Az amerikai kormányzati leállás miatt várhatóan nem ismertetik a nagy várakozással övezett, szeptemberre vonatkozó mezőgazdasági ágazatra nem vonatkozó munkaerőpiaci adatot pénteken. A befektetőknek egyelőre az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szeptemberi foglalkoztatási jelentésével kell beérniük, amit szerda délután ismertetnek. A foglalkoztatási adat jelentősen befolyásolja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedet abban, hogy miként alakítsa kamatpolitikáját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tony McDonough)