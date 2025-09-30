A magyar kormány megtalálta a kiskaput: 64 milliárd forintnyi befagyasztott uniós forrás érkezik Magyarországra

60 napon belül 163,5 millió euró, azaz közel 64 milliárd forint érkezik a magyar kormányhoz a befagyasztott uniós forrásokból egy kiskapunak köszönhetően – tudta meg a Népszava.

A lap szerint a szóban forgót kiskapu értelmében

az úgynevezett STEP prioritásokra átcsoportosított pénzekből teljes keret 30 százalékát akkor is meg kell kapja a kormány előfinanszírozásként, ha egyébként a pénzek be vannak fagyasztva.

A tavaly létrehozott STEP (Strategic Technologies for Europe Platform, magyarul Stratégiai Technológiák Európáért Platform) célja, hogy különböző pénzügyi eszközök összekombinálva segítse az Európai Unióban a kritikus technológiák előállítását és a versenyképességet. Ennek értelmében a korában máshova szánt forrásokat is át lehet csoportosítani a fejlesztési és gyártási szintű digitális technológiákkal, biotechnológiával vagy éppen zöld energiával kapcsolatos befektetésekre. A program egyedi abból a szempontból is, hogy a kohéziós politikában ökölszabályként évente fél százalékos előfinanszírozás lehetséges – a többi kifizetésről a tagállamok csak a projektek elkészülte után adhatják be a számlát –a STEP-nél viszont 30 százalékot fizet ki előre az Európai Bizottság.

A Népszava szerint a múlt héten az Európai Bizottság a magyar kormány kérésére a szegényebb régióknak járó kohéziós pénzek félidős felülvizsgálata ügyében

összesen 545 millió euró átcsoportosítását hagyta jóvá, ennek a 30 százalékához jut most hozzá előfinanszírozásként Magyarország a 60 napos határidő leteltével.

Ebből közel 400 millió olyan programokból érkezett, amelyeket alapjogi problémák miatt a bizottság korábban befagyasztott. A Magyarországnak járó, de befagyasztásra ítélt uniós források közül viszont nagyságrendileg 19 milliárd euróhoz továbbra sem juthatunk hozzá, amit Brüsszel különböző jogállamisági és alapjogi problémákkal indokol.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán.