Donald Trump döntött, 100 százalékos vámot vet ki az USA-n kívül készült filmekre

Donald Trump szerint a külföldiek úgy lopták el a filmgyártást az Egyesült Államoktól, mint cukorkát a kisbabától. Az elnök a bejegyzésben a Demokrata Gavin Newsomra utalva arról írt, hogy
„ebben nagy szerepe volt Kalifornia gyenge és inkompetens kormányzójának. ”
Egyúttal bejelentette, hogy ennek a – megfogalmazása szerint – „hosszú, soha véget nem érő problémának a megoldása érdekében” 100 százalékos vámot vet ki minden olyan filmre, amely az Egyesült Államokon kívül készül.
„Tegyük újra naggyá Amerikát!”
– zárta bejegyzését Donald Trump.
A Mandiner a bejelentésről szóló tudósításában emlékeztet: a százszázalékos vámot nem először lengeti be az amerikai elnök, korábban már májusban is kiírt egy hasonló tervet, ugyanakkor a portál kitért arra is, hogy Donald Trump azt nem részletezte, hogy mikor vagy hogyan léphet életbe a vám. Amennyiben az amerikai elnök beváltja a fenyegetését, ez lesz az első alkalom, hogy lényegében egy szolgáltatásra vet ki vámot, nem pedig egy nyersanyagra.
Donald Trump többek között azzal érvelt, hogy más országok olyan adókedvezményeket kínálnak, amelyek külföldre vonzzák a filmeseket, ez a vám Magyarország szempontjából is kedvezőtlen lenne – írta a Mandiner.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök egyik rendeletet írja alá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában (Fotó: MTI/EPA/Abacapress.com pool/Yuri Gripas)