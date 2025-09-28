Több mint félmilliárd euróval támogatja Brüsszel a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket Afrikában

Az Európai Unió 545 millió eurós támogatási csomagot indít Afrika támogatására a tiszta energiára való átállás felgyorsításában – jelentette be Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke vasárnap, az ENSZ-közgyűlés New Yorkban zajló ülésszakához kapcsolódva.

A dél-afrikai elnökkel, Cyril Ramaphosával közösen indított, Megújuló energiák felfuttatása Afrikában elnevezésű kampányhoz kapcsolódóan – videóüzenetben tett – bejelentésben Ursula von der Leyen hangsúlyozta: „Az, hogy Afrika ma milyen döntéseket hoz, az egész világ jövőjét formálja. A tisztaenergia-átállás munkahelyeket, stabilitást, növekedést és a globális klímacélok elérését hozza.”

A most bejelentett pénzügyi keretből több afrikai országban induló projekteket finanszíroznak, köztük Elefántcsontparton egy nagyfeszültségű távvezeték építését, Kamerunban több száz település villamosítását, valamint Madagaszkáron vidéki minihálózatok fejlesztését.

Emellett uniós támogatás jut Kongóba, Lesothóba, Ghánába, Mozambikba és Szomáliába is.

Az Európai Unió a Global Gateway elnevezésű beruházási stratégián keresztül kívánja felgyorsítani a tisztaenergia-projektek megvalósítását Afrikában, hozzájárulva az elektromos hálózatok modernizálásához, a megújuló forrásokhoz való hozzáféréshez és a határokon átnyúló energiakereskedelemhez – áll az Európai Bizottság sajtóközleményében.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke az uniós testület heti rendes ülésén Brüsszelben 2025. szeptember 17-én. Az Európai Bizottság ezen a napon Izrael elleni szankciókra tesz javaslatot a gázai háború befejezése érdekében. MTI/EPA/Olivier Hoslet.