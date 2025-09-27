Szijjártó Péter: akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún

Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott:

„A Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek – rajtunk…”

Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell – közölte Szijjártó Péter a Facebookon.

Az ügy előzményeként a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön mondta azt, hogy Horvátország háborús felárat szed Magyarországgal szemben a kőolajszállítások után.

Kijelentéseit a horvát kormány pénteken visszautasította, többek közt azt mondván: Magyarország „nyerészkedik” azáltal, hogy (más uniós országokkal ellentétben) továbbra is hozzájut az olcsó orosz energiahordozókhoz.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Táni bin Ahmed al-Zejudival, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével a tárgyalásuk után a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2025. szeptember 8-án. MTI/Kovács Attila.