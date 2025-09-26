Trump elmondta: az Orbán Viktorral történt egyeztetés után megértette, Magyarország miért nem tud könnyen leválni az orosz olajról

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón kijelentette: megérti, miért nehéz Magyarországnak leválnia az orosz olajról. Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után hangsúlyozta, hazánk földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nincs reális alternatíva.

Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Ház Ovális Irodájában beszélt arról, hogy Magyarország nem tud könnyen elszakadni az orosz olajtól. Mint mondta: „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni.” Donald Trump rámutatott, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetik be az energiát, hazánk helyzete sokkal nehezebb.

„Tudjátok, miért? Mert mások sok helyről vásárolhatnak. De Magyarország? Ők nem tudnak csak úgy váltani”

– fogalmazott.

Az elnök kiemelte: Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá a globális olajszállítmányokhoz, és szinte teljes egészében egyetlen csővezetékre támaszkodik. „Beszéltem egy nagyszerű fickóval (utalva a Orbán Viktor miniszterelnökre), aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákiának is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – tette hozzá.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádiónak adott interjújában arra a felvetésre, hogy az elnök elfogadta-e ezeket az érveket, a kormányfő azt válaszolta: Amerika nagy ország, Magyarország kisebb, de mindkettő szuverén ország, és „nincs szükség arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit”.

„Amerikának is megvannak az érvei, meg az érdekei, meg Magyarországnak is. Egy dolgunk van, hogy ezeket világosan kifejezzük és képviseljük. És ha jó viszonyban vagyunk, mondjuk barátok vagyunk, akkor meghallgatjuk. Aztán mindenki teszi, amit akar”

– mondta a miniszterelnök.

Donald Trump hangsúlyozta: nem igazságos Magyarországot és Szlovákiát hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt. „Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – mondta.

Hazánk helyzetén azt sem segít, hogy sikertelenül zárultak a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken. A próbák során az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni. A jelek szerint Magyarországnak valóban nincs más választása.

A mellékelt videó azon a ponton indul, amikor Donald Trump mindezt részletesen kifejti:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump volt amerikai elnökkel folytat telefonbeszélgetést a Karmelita kolostorban 2022. január 18-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)