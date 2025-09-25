Olyan döntést jelentett be Bulgária, amely Magyarország gázellátását is érintheti – Szijjártó Péter tisztázta a helyzetet

Bulgária döntésével kapcsolatban a Reuters emlékeztetett arra: az Európai Unió eredetileg azt tervezte, hogy 2027 végéig szünteti meg az orosz gázimportot, de a múlt héten az EU tisztviselői bejelentették, hogy a blokk ezt egy évvel előrehozza.
„Az EU tagjaként csatlakozunk ahhoz a döntéshez, hogy rövid távon, 2026-ban, hosszú távon pedig 2028-ig felfüggesztjük az orosz földgáz felhasználására vagy tranzitjára vonatkozó szerződéseket”
– idézte Zseljazkov szavait a BTA hírügynökség.
Egy ilyen döntés azért is érinthenéi Magyarországot, mert Bulgárianak fontos szerepe van az ország energiaellátásában.
Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést. „Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és kérdeztem tőle, hogy akkor mi az álláspontjuk” –tájékoztatott, hozzátéve:
„Ő arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő.”
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a REPowerEU az Európai Bizottság azon „borzasztó” javaslata, amelynek célja az orosz energiahordozók teljes kiiktatása. „Azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek” – fogalmazott.
„Két éve lehetett talán, amikor a most ellenzékben lévő párt kormányon volt, és egy olyan adót akartak kivetni a tranzitra, amelyet csak az orosz gázra vetettek volna ki, ami nyilván ellehetetlenítette volna a szállítást. Akkor ezt eltörölték, miután jeleztük, hogy akkor gond lesz a schengeni csatlakozásukkal. Talán tegnap vagy tegnapelőtt az akkori kormánypárt, mostani ellenzéki párt megint felvetette ennek az extra adónak a bevetését, de aztán végül is a kormánypárti többség Bulgáriában ezt leszavazta, nem is volt hajlandó napirendre venni” – tette hozzá a külügyminiszter.
„Úgyhogy a jelenlegi bolgár kormány mindenképpen megbízható tranzitpartnere Magyarországnak. Ez ügyben tegnap az energiaminiszter kolléga megnyugtatott”
– összegzett Szijjártó Péter.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón Budapesten 2025. szeptember 8-án. MTI/Kovács Attila.