Olyan döntést jelentett be Bulgária, amely Magyarország gázellátását is érintheti – Szijjártó Péter tisztázta a helyzetet

Bulgária 2026-ban felfüggeszti az orosz gáz tranzitját a rövid távú szerződések esetében, az Európai Unió azon tervének részeként, amely az orosz gázimport teljes leállítását célozza – közölte Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök a bolgár BTA hírügynökséggel. A döntés abból a szempontból érintheti a magyarokat, hogy Magyarországra is Bulgárián keresztül érkezik a földgáz. Szijjártó Péter külügyminiszter az esettel kapcsolatban később tisztázta, mire vonatkozik a bolgár döntés.

Bulgária döntésével kapcsolatban a Reuters emlékeztetett arra: az Európai Unió eredetileg azt tervezte, hogy 2027 végéig szünteti meg az orosz gázimportot, de a múlt héten az EU tisztviselői bejelentették, hogy a blokk ezt egy évvel előrehozza.

„Az EU tagjaként csatlakozunk ahhoz a döntéshez, hogy rövid távon, 2026-ban, hosszú távon pedig 2028-ig felfüggesztjük az orosz földgáz felhasználására vagy tranzitjára vonatkozó szerződéseket”

– idézte Zseljazkov szavait a BTA hírügynökség.

Egy ilyen döntés azért is érinthenéi Magyarországot, mert Bulgárianak fontos szerepe van az ország energiaellátásában.

Szijjártó Péter szerint Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak

Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést. „Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és kérdeztem tőle, hogy akkor mi az álláspontjuk” –tájékoztatott, hozzátéve:

„Ő arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtónyilatkozata

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a REPowerEU az Európai Bizottság azon „borzasztó” javaslata, amelynek célja az orosz energiahordozók teljes kiiktatása. „Azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek” – fogalmazott.

„Két éve lehetett talán, amikor a most ellenzékben lévő párt kormányon volt, és egy olyan adót akartak kivetni a tranzitra, amelyet csak az orosz gázra vetettek volna ki, ami nyilván ellehetetlenítette volna a szállítást. Akkor ezt eltörölték, miután jeleztük, hogy akkor gond lesz a schengeni csatlakozásukkal. Talán tegnap vagy tegnapelőtt az akkori kormánypárt, mostani ellenzéki párt megint felvetette ennek az extra adónak a bevetését, de aztán végül is a kormánypárti többség Bulgáriában ezt leszavazta, nem is volt hajlandó napirendre venni” – tette hozzá a külügyminiszter.

„Úgyhogy a jelenlegi bolgár kormány mindenképpen megbízható tranzitpartnere Magyarországnak. Ez ügyben tegnap az energiaminiszter kolléga megnyugtatott”

– összegzett Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón Budapesten 2025. szeptember 8-án. MTI/Kovács Attila.