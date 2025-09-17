Saját tanácsadója mondott kíméletlen kritikát Ursula von der Leyenről és az EU vezetéséről

Mario Draghi volt olasz miniszterelnök – aki jelenleg az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a főtanácsadója – egy beszédében kritizálta az Európai Unió jelenlegi vezetését. Többek közt azt mondta: rendkívüli intézkedésekre lenne szükség, máskülönben veszélybe kerülhet az EU szuverenitása, és végső soron akár a létezése is.

Mario Draghi – aki tavaly egy jelentést is készített az EU versenyképességéről, miközben egyesek az Európai Bizottság „árnyékelnökének” nevezik Ursula von der Leyen tanácsadójaként – egy beszédében tért ki az EU helyzetére, és arra, hogy „rendkívüli időkben rendkívüli intézkedésekre van szükség”.

„Növekedési modellünk hanyatlik. A sebezhetőségünk növekszik. És nincs egyértelmű út a szükséges beruházások finanszírozásához. A tétlenség nemcsak versenyképességünket, hanem szuverenitásunkat is veszélyezteti”

– fogalmazott az Il Giornale című olasz lap szerint Draghi, aki azt sem zárta ki, hogy emiatt akár az EU létezése is veszélybe kerülhet.

Mindeközben arról is beszélt, hogy az EU jelenleg cselekvőképtelen. „Túl gyakran keresünk kifogásokat lassúságunkra. Azt mondjuk, hogy ez egyszerűen az EU felépítésének köszönhető. Néha a tehetetlenséget még a jogállamiság tiszteletben tartásának is beállítják” – mondta.

Véleménye szerint ezzel a cselekvőképtelenséggel, valamint az egyre erősebb Kínával és az amerikai vámokkal szembesülve az európai választók csalódottak, és „képtelennek tartanak minket arra, hogy lépést tartsunk a változásokkal”. Draghi szerint emiatt változtatni kellene az EU vezetésének politikai megközelítésén.

„Európa túlélése érdekében meg kell tennünk, amit még soha nem tettünk, és nem szabad hagyni, hogy önmagunk által szabott korlátok visszatartsanak minket”

– fogalmazott, miközben arra szólított fel, hogy „törjük meg a régóta fennálló tabukat”, és hajtson végre reformokat az EU azért, hogy több tőke érkezhessen az unió országaiba.

Európa bajban van, cselekvésre szólította fel a vezetőit

A korábbi olasz miniszterelnök emellett azt mondta: a tavalyi versenyképességi jelentésben felvázolt problémák nemcsak hogy továbbra is fennállnak, hanem a helyzet valójában még romlott is. „A szokásos módon folytatni azt jelenti, hogy beletörődünk abba, hogy lemaradunk. Egy másik út új sebességet, léptéket és intenzitást igényel. Ez azt jelenti, hogy együtt kell cselekednünk, nem pedig széttöredezett erőfeszítéseket tenni. És azt jelenti, hogy hónapok alatt, nem pedig évek alatt kell eredményeket elérnünk” – mondta, hozzátéve, hogy ennek érdekében szorosabbra kellene fűzni az európai uniós államok együttműködését, valamint össze kellene vonni az erőforrásokat, továbbá a közös adósságvállalásra is szükség lenne, mert ez lehetővé tenné Európa számára, hogy nagyobb projekteket finanszírozzon olyan területeken, amelyek növelik a termelékenységet, mint például az innováció, a technológia, a védelem és az energiahálózatok, ahol a széttagolt nemzeti kiadások már nem elegendők.

Draghi a beszédben elvetette az EU zöldmegállapodásának (Green Deal) egyik célkitűzését, az elektromos autók 2035-ig történő bevezetését is. „A nullás kibocsátási célok olyan feltételezéseken alapulnak, amelyek már nem érvényesek, és technológiailag semleges megközelítésre és a piaci és technológiai fejlemények felülvizsgálatára van szükség” – érvelt a volt olasz kormányfő. Az Il Giornale szerint

Draghi beszédének legfontosabb része az volt, hogy a vezetőket konkrét cselekvésre szólította fel.

„Konkrét dátumokra és mérhető eredményekre van szükségünk, és ezekért felelősségre kell vonni minket. A határidőknek elég ambiciózusaknak kell lenniük ahhoz, hogy valódi összpontosítást és kollektív erőfeszítéseket igényeljenek. Ez volt a legeredményesebb európai projektek, az euró és az egységes piac mögött álló formula is” – mondta.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. március 11-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)