Európát is meghódíthatják az önvezető taxik

Már jövőre megkezdi a robotaxik tesztelését az Uber és a kínai Momenta cég. Az önvezető járművek bizonyos feltételek mellett emberi beavatkozás nélkül is képesek közlekedni.

Az Uber és a kínai autonóm járműgyártó startup, a Momenta jövőre tervezi a robotaxik tesztelésének megkezdését Németországban, amelyhez azonban még több jóváhagyásra is szükségük van – számolt be a Euronews.

A vállalatok bejelentették, hogy a járművek tesztelését Münchenben fogják kezdeni, de előtte a Momentának és az Ubernek be kell mutatnia a német szabályozó hatóságoknak, hogy járműveik megfelelnek az ország biztonsági előírásainak, és jóvá kell hagyatniuk a működési területeket.

Az önvezető járművek bizonyos feltételek mellett emberi beavatkozás nélkül is képesek közlekedni.

Az Uber és a Momenta tavaly májusban jelentette be először az együttműködést, és közölte, hogy

a járműveket 2026-ban hoznák forgalomba Európában.

Kiemelték, hogy a kezdeti szakaszban biztonsági szempontokból emberi operátorok is lesznek a járművekben, akik szükség esetén át tudják venni az irányítást.

Az amerikai Lyft vállalat is bejelentette, hogy megállapodást kötött a kínai Baidu céggel, hogy jövőre robotaxikat helyeznének üzembe Európában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)