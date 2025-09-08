Szijjártó Péter: Donald Trump hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be hazánkban

Donald Trump idén januári hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be Magyarországon, ami mutatja, hogy a jó politikai kapcsolat a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez is hozzájárul – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető a Flextronics beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, ezáltal a gyárban a K+F-részleg létszáma hetven főre nő.

Bejelentette, hogy a kormány egyúttal stratégiai együttműködési megállapodást kötött a céggel, hiszen annak működése túlmutat önmagában, a termékei ugyanis 98 százalékban az exportpiacokon kerülnek értékesítésre, emellett a vállalat 70 százalék feletti magyar beszállítói hányaddal dolgozik, és részt vesz a hazai munkaerő folyamatos fejlesztésében is.

Közölte, hogy a Flextronics immár a 99. vállalat, amellyel ilyen megállapodást kötöttek, ezen partnerek pedig több mint kétszázezer embernek adnak munkát.

Majd hozzátette, hogy az aláírással tizenhatra nőtt az amerikai stratégiai partnerek száma, amelyek így holtversenyben állnak az élen a németekkel. Továbbá arra is kitért, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye tíz év alatt több mint harminc százalékkal bővült, értéke mára elérte a 850 milliárd forintot. Szavai szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az állam ezen időszak alatt 52 nagyberuházást támogatott itt, ezzel elősegítve nagyjából háromezer új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a mostani korszak a legfeszültebb a hidegháború lezárulta óta, a világban drámai változás zajlanak, új világpolitikai és világgazdasági rendszer van kialakulóban. Hangsúlyozta, hogy eközben a magyar-amerikai kapcsolatok is jelentősen megváltoztak Donald Trump elnök hivatalba lépése óta. „Korábban a magyar-amerikai kapcsolatokat sokkal inkább a vádaskodás, a megbélyegzés és a türelmetlenség jellemezte. Január óta azonban mindezeket a barátság és a bizalom váltotta fel, mint ennek a kétoldalú kapcsolatnak az alapkövei” – fogalmazott.

Rámutatott, hogy a két ország álláspontja azonos a világot feszítő legsúlyosabb kérdések tekintetében, például a legfontosabb, hogy mindketten a béke pártján állnak a háborúkkal szemben.

Megjegyezte, hogy a jó politikai együttműködés magával hozza azt is, hogy a gazdasági kapcsolat is egyre erősödik Magyarország és az Egyesült Államok között. Ennek alátámasztására kiemelte, hogy az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, 1700 vállalat mára több mint százezer főt foglalkoztat, s a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly már megközelítette a tízmilliárd dollárt, amit idén minden bizonnyal sikerül is elérni.

A miniszter emlékeztetett, hogy az elmúlt tizenegy évben a kormány 145 nagy amerikai beruházáshoz nyújtott támogatást, így hozzájárulva körülbelül húszezer új munkahely létrehozásához. „Az idei esztendőben, vagy mondhatnám azt is, hogy amióta Trump elnök hivatalba lépett, ez a hatodik amerikai vállalati beruházás, amelyet itt bejelenthetünk. Ezek a kifejezetten magas hozzáadott értékű amerikai vállalati beruházások nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem képessé tesznek minket arra, hogy ellensúlyozzuk azt a vámmegállapodást, amelyet von der Leyen elnök kötött az Európai Unió nevében, és amelyhez fogható rossz megállapodás kevés van az EU történelmében” – mondta.

„Ráadásul ezek a beruházások hozzájárulnak a magyar gazdaság dimenzióváltásához is, mivel a magyar kormány kiemelt stratégiai célja, hogy a kutatás-fejlesztési elemét a magyar gazdaságnak folyamatosan fejlessze (…) És azt is láthatjuk, hogy ahol az új korszak technológiai megoldásait kitalálják, kidolgozzák, nagy eséllyel odakerül aztán majd a termelés is, és jó eséllyel odakerülnek a termeléshez kapcsolódó szolgáltatások” – összegzett.

