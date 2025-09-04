Lejtmenetben Oroszország: a vártnál gyorsabban érkezik a gazdasági „lehűlés”

A vártnál gyorsabban hűl Oroszország gazdasága – jelentette ki Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön újságíróknak a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

„A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl” – mondta Resetnyikov.

German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett.

„Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nulla százalékos szinthez” – tette hozzá. Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség. Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett, hogy áprilisban az orosz gazdaságfejlesztési tárca 2025-re 2,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizált. Múlt héten pedig Anton Sziluanov pénzügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország GDP-je idén legkevesebb 1,5 százalékkal fog növekedni.

Az orosz szövetségi statisztikai szolgálat (Roszsztat) augusztus végén közölte, hogy az első fél évben a GDP 1,2 százalékkal nőtt. Korábban a hivatal az orosz gazdaság növekedését a második negyedévben 1,1 százalékra, az elsőben pedig 1,4 százalékra prognosztizálta, éves szinten.

A műholdak gyártása gyorsul Oroszországban

Elindította a 300 kilogrammig terjedő tömegű űreszközök összeszerelésére szolgáló futószalagsorát a Resetnyov Rt. – közölte csütörtökön Gyenyisz Manturov orosz első miniszterelnök-helyettese sajtószolgálata.

„A vállalat vezérigazgatója, Jevgenyij Nesztyerov beszámolt Gyenisz Manturovnak az első hazai futószalagos összeszerelő sor elindításáról, amelyen 300 kilogrammig terjedő tömegű űreszközöket és azok alkatrészeit szerelik össze” – hangzott el a RIA Novosztyi hírügynökség által idézett tájékoztatón. A közlemény szerint a sorozatgyártás lehetővé teszi, hogy lerövidüljön az űreszközök gyártási ideje, és „több műholdas orbitális csoport készüljön”.

