Az NGM bejelentette: Hétfőtől egy újabb regionális együttműködés erősíti Magyarország versenyképességét

Hétfőtől regionális tőkepiaci együttműködés erősíti a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az európai uniós pénzügyi térben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a regionális tőkepiacok fejlesztése érdekében augusztus 25-én, Zágrábban írtak alá egy többoldalú egyetértési nyilatkozatot. A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése, amely a közép- és kelet-európai régió tőkepiaci kereskedési és post-trade infrastruktúráinak fejlesztését célozza.

A részt vevő országok (Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország) elkötelezettséget vállalnak a tőkepiacok közös fejlesztése mellett, ennek keretében együttműködnek a piaci infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedések megtervezésében és végrehajtásában. A megállapodás elősegíti a finanszírozási források diverzifikációját, miközben ösztönzi a magánmegtakarítások beruházásokba történő átcsoportosítását – írta az NGM.

Hozzátették: a fejlett és integrált tőkepiacok révén a régió gazdaságai számára szélesebb körű finanszírozási lehetőségek nyílnak, nő a piaci likviditás és csökken a banki hitelezéstől való függőség.

Különösen hangsúlyos a kis- és középvállalkozások tőkepiaci hozzáférésének támogatása, amely hozzájárul a gazdasági növekedés fenntarthatóságához és a regionális pénzügyi stabilitás erősítéséhez – áll a közleményben.

Az aláírt nyilatkozat lehetőséget teremt arra, hogy a részt vevő országok közösen dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyekkel mélyebb, hatékonyabb és ellenállóbb regionális tőkepiac jöhet létre. A megállapodás hosszú távon elősegíti a régió versenyképességének növelését az európai uniós pénzügyi térben, valamint hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődéshez – tették hozzá.

Magyar részről Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért és kifektetéspolitikáért felelős helyettes államtitkára vett részt a ceremónián és az azt követő panelbeszélgetésben.

A közlemény idézte Bókay Mártont, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország számára is prioritás a tőkepiaci finanszírozás súlyának erősítése, ideértve a kkv-k tőzsdére lépésének elősegítését.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)