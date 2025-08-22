Az előzetesnél gyengébb lett a második negyedéves német GDP

Gyengébben alakult a második negyedévi német GDP-növekedés az előzetes jelentéshez képest – közölte a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken.

A német bruttó hazai termék (GDP) a második negyedévben ár- szezonális és naptári kiigazítással 0,3 százalékkal csökkent az előző negyedévihez képest, miközben a július végi előzetes jelentés még csak 0,1 százalékos csökkenést jelzett. Az idei első és a tavalyi utolsó negyedévben 0,3, illetve 0,2 százalékkal bővült, 2024 második negyedévében 0,3 százalékkal csökkent negyedéves bázison a német bruttó hazai termék.

Az újonnan rendelkezésre álló adatok alapján 2025 júniusában különösen a feldolgozóipar és az építőipar termelése alakult rosszabbul a vártnál. Ezen túlmenően a 2025 második negyedévére vonatkozó magánfogyasztást is lefelé módosították a szolgáltatási szektorból származó újabb információk alapján, például a vendéglátóipar a 2025 júniusi forgalmáról.

Összességében az előzetes jelentés és az új számítások között beérkezett konjunktúra-mutatók a 2025. második negyedévben a gazdasági helyzet romlását jelezték.

Éves bázison a GDP a második negyedévben ár- és naptári kiigazítással 0,2 százalékkal nőtt az előzetesben jelzett 0,4 százalékos növekedés helyett, az első negyedévi 0,3 százalékos éves növekedés után. Az idei második negyedévben eggyel kevesebb munkanap volt mint az előző éviben, így csak árkiigazítással a GDP éves bázison 0,2 százalékkal csökkent. Az első negyedévben 0,0 százalék volt a változás, a 2024 második negyedévi pedig 0,3 százalékos csökkenés.

Kiemelt kép: Elektromos motorokat összeállító gyártósor a Mercedes-Benz Group AG német vállalat CLA típusú autókat gyártó üzemében, a Stuttgart melletti Untertürkheimben 2025. június 30-án. A Mercedes jelenleg 23 ezernél több munkavállalót foglalkoztat Untertürkheimben (Fotó:

MTI/EPA/Ronald Wittek)