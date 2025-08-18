Ismét megtámadták a Barátság-vezetéket az ukránok, Szijjártó Péter megszólalt

A támadás után a tárcavezető Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel egyeztetett, aki arról tájékoztatta a külügyminisztériumot, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
„Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!”
– írta Szijjártó Péter a Facebookon.
Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák – írta külügyminiszter. Hozzátette: „ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!” Arról is írt:
„a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.”
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)