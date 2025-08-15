Kilőtt az American Eagle részvényárfolyama a farmerbotrány után

Látványosan felkarolta Donald Trump amerikai elnök az American Eagle divatipari cég reklámkampányát, miután megtudta, hogy a hirdetésük új reklámarca, Sydney Sweeney amerikai színésznő regisztrált republikánus szavazó. A cég részvényárfolyamai jelenleg közel 30 százalékkal állnak magasabban, mint a marketingkampány néhány héttel ezelőtti kezdetén, a siker tartóssága pedig az eladásokon múlik.

Egyetlen mondat is elég volt ahhoz, hogy a múlt héten rakétaként emelkedjen az American Eagle részvényeinek árfolyama. Donald Trump a közösségi médiában és riportereknek adott nyilatkozatában is dicsérte a cég legújabb, Sydney Sweeney színésznő főszereplésével készült reklámkampányát, amit korábban heves kritikák értek. A Truth Socialra írt bejegyzésében az elnök „a legvonzóbb” hirdetésnek nevezte a reklámkampányt, majd személyesen is üzent a színésznőnek: „Hajrá, Sydney!”

A július cégén bemutatott reklám az amerikai baloldalon nagy felháborodást okozott, mivel a hirdetés fő szlogenje – „Sydney Sweeney-nek remek farmerei vannak” – egy tudatos szójáték, amely angolul ugyanúgy hangzik, mint az a mondat, hogy „Sydney Sweeney-nek remek génjei vannak”.

A szójátékra épülő szlogenmondatot a baloldalon megbotránkoztatónak ítélték egy fehér bőrű, szőke, kék szemű, karcsú színésznő esetében. Az American Eagle próbálta hűteni a kedélyeket, a közösségi médiában hangsúlyozva, hogy a kampány mindig is csak a farmernadrágokról szólt.

Trump kiállása mögött részben az állt, hogy megtudta, hogy Sweeney regisztrált republikánus szavazó.

Bár a színésznő eddig nem hangoztatott semmilyen politikai állásfoglalást, a hír nyilvánvalóan szimpátiát keltett az elnökben. Az elnök támogató gesztusa után az American Eagle árfolyama a múlt héten több mint 23 százalékkal ugrott meg, ami szakértők szerint ritka, de látványos példája annak, hogyan befolyásolhatja a politika a tőkepiacot. Trump múlt heti támogatása óta a vállalat részvényárfolyam stabilan magas szinten maradt, sőt ideiglenesen további növekedésre is képes volt.

Az American Eagle sikerét végső soron a forgalom fogja meghatározni, a zajos reklámkampány hosszú távú hatása pedig még kérdéses.

A nemzetközi hírverés kiemelkedően jót tehet a vállalat forgalmának, azonban az a kockázat is fennáll, hogy a reklámkampány első számú célközönségénél, a fiatal amerikai nők körében inkább a baloldali ellenkampány lesz hatásosabb.

Azoknak a befektetőknek, akik jól találják el a forgalom alakulását, kifizetődhet a kockázatválallás.

Kiemelt kép: Sydney Sweeney amerikai színésznő egy New York-i filmbemutatón (Fotó: MTI/AP/Invision/Evan Agostini)