Kiderült, hogyan alakult az infláció Oroszországban a háború közepette

Oroszországban lassult az infláció júliusban éves alapon, havi összevetésben viszont gyorsult az orosz statisztikai hivatal adatai szerint.

A fogyasztói árak éves növekedése júliusban 8,8 százalékra, tavaly október óta a legalacsonyabb szintre mérséklődött a júniusi 9,4 százalékról (május: 9,9 százalék, április: 10,2 százalék), de továbbra is jóval meghaladja a jegybank 4 százalékos inflációs célszintjét.

Az élelmiszerárak drágulása a júniusi 11,9 százalékról 10,8 százalékra, a nem élelmiszer jellegű termékeké 4,5 százalékról 4,1 százalékra, a szolgáltatásoké pedig 12 százalékról 11,9 százalékra lassult júliusban. Eközben a maginflációs ráta 8,5 százalékra mérséklődött júliusban a júniusi 8,7 százalékról.

Havi szinten a fogyasztói árnövekedés 0,6 százalékra gyorsult júniushoz képest, amikor 0,2 százalékot mértek.

Oroszországban tavaly az átlagos infláció 9,5 százalék volt a 2023-as 7,4 százalék és a 2022-es 11,9 százalék után.

