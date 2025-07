Donald Trump bejelentette: nagyon „jó barátaik” az indiaiak, de azért ad nekik egy 25 százalékos büntetővámot

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy augusztus 1-től kezdve 25 százalékos büntetővámot vezetnek be Indiával szemben az országgal ápolt jó kapcsolat ellenére is. Ezenfelül az elnök egy további gazdasági „büntetés” bevezetését is kilátásba helyezte Indiával szemben arra az esetre, ha továbbra is orosz energiahordozókat és fegyvereket vásárolnak.