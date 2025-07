Romániának is meggyűlhet a baja Brüsszellel, drámai megszorító intézkedéscsomag jöhet az országban

A román költségvetés nehéz helyzete a következő időszakban komoly nézeteltérésekhez vezethet a román kormány az Európai Unió brüsszeli központja közt.

Románia nemrég megalakult kormányát az ország leginkább európapárti politikusai alkotják, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy Brüsszelre hivatkozzanak, mint fő okra, amiért drasztikus adóemeléseket és kiadáscsökkentéseket kell bevezetniük a pénzügyi összeomlás elkerülése érdekében – számolt be a Politico, amely felidézte:

Az elmúlt öt évben Románia messze a lehetőségeit meghaladva költekezett.

Nicușor Dan új elnök szavaival élve az ország egy nagy pizzát evett, miközben csak egy közepes méretűt fizetett ki. Az idei évre a gazdasági teljesítmény 9 százalékának megfelelő költségvetési hiányt prognosztizáltak, ami a legmagasabb az Európai Unióban.

Ez a rossz költségvetési gazdálkodás többszöri megrovást váltott ki az Európai Bizottság részéről, amelyet Ilie Bolojan miniszterelnök szerint most már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Az uniós országok miniszterei kedden szavaznak arról a szigorú tervről, amely pontosan meghatározza, hogy Romániának mostantól milyen lépéseket kell tennie azért, hogy helyreállítsa a rendet az államháztartásban.

Románia új miniszterelnöke már ettől függetlenül is közölte, hogy egy drámai megszorító intézkedéscsomagot hajtanak végre, amely csapást mérhet a gazdasági növekedésre és a kormány népszerűségére is. Ilie Bolojan szerint azonban ha nem lépnének, akkor szembe kéne nézniük az Európai Bizottság haragjával, és – ami még ennél is rosszabb – a hitelminősítő intézetek leminősítésével, ami végső soron egy pénzügyi összeomlás spiráljához is elvezethetne.

Az Antena 3 CNN csatornának adott interjújában Bolojan azt mondta: Románia korábbi megközelítése, miszerint megígérte hitelezőinek és az EU-nak, hogy csökkenteni fogja a hiányt, de többet költ, mint amennyit megengedhet magának, a farkast kiáltó fiú meséjéhez hasonlít. „Tekintettel arra, hogy gyakran bejelented, hogy meg fog történni, és nem történik meg, amikor az a dolog valóban megtörténik, senki sem hiszi el, hogy meg fog történni, és senki sem segít már neked” – mondta.

A román gazdasági reformok első szakasza augusztusban lép hatályba, a második szakasz pedig jövő év január 1-jén kezdődik. Szakértők szerint egyértelmű, hogy a miniszterelnök és a kormánypártok támogatottsága vissza fog esni ezek miatt a közvélemény-kutatásokban, bár a nagyobb zavargásokat valószínűleg még sikerül elkerülni.

„A kormánynak az az előnye, hogy nyár van. A hátránya az, hogy szeptemberben, az ünnepek után jön az elégedetlenség ősze”

– mondta Radu Magdin, a román kormány volt tanácsadója,

Az EU pénzügyminiszterei kedden határozzák meg a paramétereket, hogy Brüsszel mit vár el Bukarest reformtervezeteitől – bár nem valószínű, hogy lesz lehetőségük figyelembe venni Bolojan legújabb megszorítási tervezetét. Romániának ezután október 15-ig kell olyan költségvetést készítenie, amely megfelel az EU hiánycsökkentési követelményeinek.

Kiemelt kép: Ilie Bolojan ideiglenes román elnök (akit azóta miniszterelnöknek neveztek ki) az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozójára érkezik az Európai Tanács brüsszeli épületében 2025. március 6-án. MTI/EPA/Christophe Petit Tesson.